Ariadna Gutiérrez reveló que fue adoptada. ¿Quién es su madre biológica?

Ariadna Gutiérrez se ha destacado por su faceta de modelo, presentadora y generadora de contenido. La exseñorita Colombia fue coronada como Miss Universo en el 2015 por equivocación y, desde entonces, su nombre no ha dejado de ser protagonista a nivel nacional e internacional.

¿Qué le pasó a Ariadna Gutiérrez?

El pasado 15 de abril, la exreina colombiana, oriunda de Sincelejo, fue eliminada de La casa de los famosos 4. Su participación, fue una de las más comentadas.

Días después de su salida, la modelo le concedió una entrevista a Alejandro Chabán, para la revista People, donde reveló varios detalles de su vida personal, entre ellos, que fue adoptada cuando tenía seis meses de nacida.

“Yo vengo de una infancia muy particular porque vengo de una familia adoptiva, pero que en realidad era familia mía, eran primos, eran tíos. O sea, mis padres adoptivos vienen siendo mis tíos abuelos, pero al separarme de mi familia biológica ya crezco con esta historia bastante diferente al resto de mis compañeros”, dijo.

Ariadna Gutiérrez sufrió ‘bullying’ por ser adoptada

La modelo, quien fue criada por sus tíos abuelos, sufrió de bullying por ‘ser diferente’.

“A lo largo de mi infancia y adolescencia, tuve muchos conflictos internos con esa palabra y esa imagen de ‘la niña adoptada’ porque sentía que no sabía quién era... No sabía dónde pertenecía, quién era realmente y de dónde venía. Y solamente vine a conocerlo en los últimos años de mi vida, pero toda mi adolescencia, mi niñez, incluso ahorita de mi adultez era esa búsqueda de quién soy, de dónde vengo, cuál es mi identidad, a qué vine a este mundo, cómo me represento, cómo quiero que la gente me vea”, agregó.

Las condiciones económicas no fueron las mejores en su casa; sin embargo, su familia adoptiva la sacó adelante. “Mi mamá biológica no podía cuidarme a mí ni a mi hermana porque sufrió de mucha violencia con mi papá biológico, entonces tuvo que salirse de donde estaba y no podía cuidarnos a las dos... En ese momento ella era maestra y mi hermana biológica se queda con mis abuelos y yo me quedo con mis tíos abuelos”.

Para la exreina nunca fue un misterio que fue adoptada. “En mi familia siempre se manejó todo con total transparencia. Siempre se supo la historia, desde bebé sabía que ellos eran mis tíos abuelos, que mi mamá biológica no pudo cuidarme, pero como ella siempre estuvo ahí conmigo la historia siempre fue de frente para todo el mundo”, reveló.

¿Quién es la mamá biológica de Ariadna Gutiérrez?

Aunque fue adoptada, Ariadna Gutiérrez nunca perdió el contacto con su madre biológica. Se trata de Shirley Lucía Álvarez Arévalo, quien es licenciada en artes plásticas.

De acuerdo con lo que contó, cuando eran fechas especiales Ariadna viajaba a verla, pues ella vivía en otra ciudad. “La gente piensa que al mencionar ‘tú eres adoptada’ o al criticar a mis padres biológicos o adoptivos me están hiriendo, pero en realidad me están dando fuerza. Me hacen sentir orgullosa de no solo tener una mamá, sino dos y tres, que es mi tía”.