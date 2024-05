Dayana Jaimes reveló si se había separado de Martín Elías, días antes de su muerte

Aunque han pasado siete años de la trágica muerte de Martín Elías, su vida todavía sigue siendo tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación. Sus amigos, seguidores y familiares lo siguen recordando no solo por su legado musical, sino también por su calidez humana.

Te puede interesar: ¿Martín Elías iba a separarse de Dayana Jaimes días antes de morir?: “él lloraba”

Hoy se cumplen 5 años de la tragedia que enlutó al país con la repentina partida de Martín Elías. Fotografía por: Instagram

¿Martín Elías y su esposa Dayana Jaimes se iban a separar días antes de su muerte?

La pasada Semana Santa se conmemoraron los siete años de la muerte del intérprete de 10 razones para amarte. El programa Buen día Colombia realizó una entrevista a Rafael Solano, un amigo del cantante, quien afirmó que, supuestamente, el hijo de Diomedes Díaz pasaba por un difícil momento con su esposa Dayana Jaimes días antes de su muerte.

¿Qué dijo Dayana Jaimes de su supuesta crisis matrimonial?

Luego de varias semanas de silencio, la periodista y creadora de contenido habló y reveló si esas declaraciones de Solano son ciertas o no.

“Hay personas que querrán opacar hasta la figura de alguien, es incómodo, para mí es terrible, algo muy desleal venir a dañar la imagen de una persona que ya no está con nosotros y que no puede salir a defenderse y a decir lo contrario, eso me parece algo muy bajo. Hay un sinnúmero de personas que quieren fama, seguidores, quieren llamar la atención y se prestan para todo tipo de supuestas estrategias. Yo siempre he estado muy segura, nunca dudé ni jamás lo haría del amor que Martín me tuvo”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De igual manera, Jaimes resaltó las cualidades de Martín Elías y recordó los detalles que solía tener con ella: “Martín era una persona muy especial. Me enamoró, él al principio no me gustaba, fue un trabajo que le costó hasta que lo logró y me enamoró profundamente. El primer detalle que me dio fue un ramo con un peluche que todavía lo tengo donde mi mamá”.

Dayana Jaimes quiere volverse a enamorar

En varias oportunidades, la vallenata ha expresado sus deseos de volverse a enamorar; sin embargo, por ahora no ha encontrado un hombre que cumpla con sus expectativas.

“Ha sido un poco complicado, no ha sido fácil, para mí todas las personas que han llegado a mi vida han cumplido con un propósito. Muchas personas me dicen que me quede sola, pero no, yo no me quiero quedar sola, me quiero volver a enamorar, quiero ser feliz con una familia”, aseguró.

Vea también: Dayana Jaimes genera polémica por foto de Martín Elías Jr: “me pareció tenebroso”

De la misma manera, especificó cuáles son los requisitos que tiene para que un hombre enamore su corazón: “que sea temeroso de Dios porque así ya vienen con buenas intenciones, que sea trabajador, que me ame, que ame a mi hija Paula, que entienda lo que implica estar a mi lado después de haber tenido un esposo como Martín”, dijo.