¿Por qué Katty Osorio, exesposa de Andrés Sandoval, no puede ver a sus hijos?

Hace dos años, Andrés Sandoval y su entonces esposa Katty Osorio confirmaron su separación. Desde entonces, han demostrado que no tienen un vínculo cordial, pese a que fruto de su amor tuvieron dos hijos.

Ella es Katty Osorio, expareja de Andrés Sandoval, quien fue denunciada por el actor Fotografía por: Redes sociales

¿Por qué se separaron Andrés Sandoval y Katty Osorio?

Las razones por las que Andrés, quien es reconocido por su participación en importantes producciones como Rosario Tijeras, Tres Milagros, Corazones blindados y La reina del flow, entre otras, y su exesposa Katty Osorio se separaron después de 7 años de relación, son desconocidas; sin embargo, en el transcurso de estos dos años, la expareja ha protagonizado toda una polémica luego que el actor la acusara de un supuesto abuso sexual hacia sus hijos.

¿Qué pasó con Andrés Sandoval y su exesposa Katty Osorio?

Después de varios meses de silencio, Osorio decidió dar su versión de los hechos, afirmando que está viviendo un calvario por cuenta de las fuertes acusaciones que ha hecho el actor sobre ella.

En una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión, la también actriz contó que Sandoval la ha denunciado en 12 oportunidades y, además, relató algunos detalles de lo que vivió con el actor en el tiempo que estuvieron juntos.

“Desafortunadamente estuve inmersa en una relación donde me perdí completamente. Fue una relación supremamente conflictiva. Pasé por la etapa donde trataron de descalificarme como mujer, como profesional, como artista, incluso, me tildaron de muchas cosas, pero que hoy en día me quieran descalificar como mamá, no, ahí sí mejor dicho, ruge la leona”, dijo Osorio al comienzo de la entrevista.

¿Con quién se quedaron los hijos de Andrés Sandoval y Katty Sáenz?

De acuerdo con lo que contó Osorio, desde hace varias semanas no ha podido ver a sus hijos, pese a que ella tenía su custodia. Actualmente, solo los puede ver una vez al día a través de una videollamada. “Yo tuve un proceso de conciliación ante una de las entidades del gobierno y yo tengo la custodia desde el primer momento de la separación. Siempre he respetado todos los acuerdos del ICBF en cuanto a visitas, realmente con el papá de mis hijos no tengo contacto, por recomendación de mi terapeuta es marcar un contacto cero”.

De igual manera, en entrevista con la periodista Cristina Estupiñán, para su programa Sinceramente Cris, Katty también abrió su corazón y expresó el calvario que ha tenido que vivir en los últimos meses por cuenta de las falsas acusaciones de su expareja.

“Hay un acoso jurídico, hay una persecución muy compleja. Por ellos todo vale la pena y todo está valiendo la pena. O sea, jamás pienso bajar los brazos por mis hijos. Jamás lo haré. Me permiten tener con los niños dos llamadas al día. No puedo tener visitas presenciales. No puedo estar con ellos. Todo es, básicamente, a través de videollamadas”, dijo.

Andrés Sandoval denunció a su exesposa

Con el paso de los días, la situación entre la familia Sandoval Osorio ha empeorado. Según Katty, el actor ha hecho fuertes acusaciones en su contra, razón por la que la justicia la alejó de sus hijos.

“Tengo varios procesos, hay un tema de acoso judicial por todo lado, pero aquí sigo dando la pelea por y para los niños. Ha sido difícil porque el rol de ser mamá, papá, cuidadora, y todos los roles que puede tener una mamá soltera y ahora llevar diligencias que hay que llevar de varios procesos jurídicas, siempre estoy en situaciones, en audiencias”, aseguró.

De acuerdo con la versión de Katty, su exesposo la denunció por un supuesto abuso sexual hacia sus hijos, hecho que la dejó completamente sorprendida.

“Respetando el régimen de visitas accedo a alistarlos y los entrego a su papá hacia los 7 de la noche en perfecto estado. Al día siguiente recibo una llamada por parte de mi medicina prepagada y me dicen que mis hijos están en la clínica, en urgencias. Me trato de comunicar con el papá, y pues en definitiva es muy compleja la comunicación y lo que hago es acercarme a la clínica, pido hablar con la pediatra de turno y me pone en contexto de la situación explicándome que los niños fueron llevados a la clínica activándose un código blanco que es cuando hay una denuncia por un presunto abuso sexual. Quedo en shock sin entender de dónde salían esas versiones absurdas y macabras. Mis hijos salieron perfectos, tuvieron que estar casi cuatro días hospitalizados bajo esa falsa denuncia donde no se demuestra absolutamente nada de abuso ni maltrato. Lo único que están haciendo es afectando más a los niños, revictimizarlos aun más”, aseguró.

Por ahora, el actor de La Reina del Flow no se ha referido al respecto. Por su parte, la actriz afirma que luchará hasta el final hasta que pueda recuperar a sus hijos y estar nuevamente con ellos de manera presencial.