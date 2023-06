Antonio Gil, el ruso de La reina del Sur, es español y se enamoró de famosa actriz

Oleg Yasikov es el temido jefe criminal ruso que en La reina del Sur se convierte en aliado de su protagonista Teresa, personificada por Kate del Castillo. El actor que le da vida a este personaje, desde la temporada dos, es Antonio Gil y no tiene ningún vínculo con Rusia o algún país de Europa oriental. En realidad, es español.

El artista que no reside en nuestro país, pero pasa temporadas aquí no solo por razón de su trabajo, sino porque está casado con una actriz colombiana, conversó con Vea sobre los inicios de su carrera, su formación y cómo en su primer viaje a Bogotá, hace ya más de una década, quedó flechado por una famosa, con quien tuvo un amor de verano, se distanció y luego de un reencuentro, se convirtió en su esposa.

El ruso de La Reina del Sur vivió entre Francia y Londres

Para comenzar hay que decir que desde que era un niño, Antonio, nacido en España, en un hogar de clase media, tuvo inclinación por la actuación, aunque no lo podía definir claramente. Solía hacer parte de las obras de teatro en el colegio y se destacaba tanto que sus maestros advirtieron a sus padres que ahí había talento, aunque no ahondó en ello en ese tiempo. No fue sino hasta en la secundaria que Antonio volvió a conectarse con el mundo artístico cuando fue a acompañar a un amigo a presentarse al conservatorio de Sevilla y él quiso también intentarlo. “Me escogieron y empecé a compatibilizar eso con mis estudios”. Luego decidió apostar por el arte dramático en la Universidad y más tarde, logró el que sería su primer trabajo remunerado con la BBC, que se encontraba allí produciendo una pequeña serie.

Gil no ocultó para nada su talento y las fronteras se fueron abriendo específicamente en el teatro. “Fui a Francia, allí estuve 3 años y luego empecé a estar entre Francia e Inglaterra durante muchos años”, de ahí que el actor domine el inglés y el francés perfectamente y durante décadas actuó en esos idiomas.

Antonio admite que sus padres nunca se opusieron a que él desarrollara su talento, por el contrario, lo alentaron. “Fui muy afortunado porque mis padres no siendo para nada del medio fueron muy tolerantes con esa inclinación, pero también fueron muy francos y me dijeron que no podían permitirse darme apoyo económico, así que estudié a través de becas; eso sí, me pusieron la condición de que tenía que hacer una carrera universitaria”, que fue como maestro de actuación.

En el caso de Antonio, tuvo que desempeñarse en trabajos ajenos a lo artístico solo en tiempos de estudiante. Ganó dinero haciendo traducciones o atendiendo mesas y actuó en algunas ocasiones en frente a la torre Eiffel. “He sido bastante afortunado porque puedo decir que siempre he vivido de la actuación. Se dieron las cosas”.

Antonio Gil y Alexandra Restrepo se conocieron hace 15 años en Bogotá. Él vino a dar un taller de actuación. Fotografía por: INSTAGRAM

A Colombia Antonio Gil llegó a enseñar

Su trabajo le ha permitido viajar a distintos países no solo a actuar, sino a dictar clases. Ha sido maestro en Australia y Moscú, por mencionar algunos destinos lejanos, y fue justamente un taller de este tipo que lo trajo por primera vez a Colombia. “Fue en la Casa del Teatro Nacional a través del Consejo Británico”. En esa primera oportunidad también conoció a la actriz Alexandra Restrepo, de programas como Sábados felices, Las Villamizar o Las muñecas de la mafia, entre otros, con quien vivió un romance fugaz. “Nosotros nos conocimos la primera vez que yo vine a Bogotá y hubo ahí un romance. Luego hubo una pausa de 15 años, cada uno tuvimos nuestras vidas, ella tuvo a su hijita y después, pasado ese tiempo, decidimos reencontrarnos”. Después de un breve romance, decidieron que casarse era una buena idea y hoy conforman un matrimonio sólido que ha sabido sortear y sacarle provecho a la distancia que les ha tocado por el trabajo de Antonio. “Buscamos la manera de compatibilizar porque ella tiene compromisos profesionales aquí, yo los tengo allá”. La emergencia sanitaria del 2020 significó la mejor oportunidad para estar juntos un buen lapso. “Tuvimos la suerte de que en la pandemia ella estaba en Madrid y estuvimos en el confinamiento juntos, mandábamos material, yo la grababa para Sábados felices”.

La fidelidad, clave en el matrimonio de Antonio Gil y Alexandra Restrepo

Para ellos, la distancia más que un obstáculo, ha sido un cómplice. “Yo soy de la opinión de que hay que estar bien en la vida, estés donde estés y que a las circunstancias que tengas, hay que sacar mayor provecho, porque no siempre elegimos y más en trabajos como el nuestro, donde estamos sujetos a distintas variables, que no siempre dependen de nosotros”. La practicidad es lo que reina en la relación de este inusual, pero exitoso matrimonio. “Tenemos dos casas, una en España y otra aquí. Nos visitamos, somos como novios. El máximo tiempo que hemos estado separados es cuatro meses y así nos ha funcionado. A veces es duro, pero también el reencuentro tiene su encanto”. Gil es consciente de que hay quienes consideran que la distancia apaga la relación, pero él es el ejemplo de que no siempre es así, pues en su caso práctica la fidelidad sin esfuerzo “Hay dichos que profesan que la distancia es el olvido, pero también puede ser de otra forma. Yo siempre he sido bien fiel y no puedo concebir una relación si no es con confianza mutua, entonces no estaría con Alexa si no confiáramos”.

El actor también reveló que en algún tiempo intentaron convertirse en padres, pero en vista de que no lo lograron, entendieron que a lo mejor no convenía, así que disfruta de ser padre gatuno. “Yo sí me veía como papá cuando era más joven, pensaba que sería un buen papá, un papá feliz, pero no se dio. Ahora tengo una buena relación con Manuela, la hija de Alexandra. Como te decía antes, creo que hay que buscar la manera de estar bien en el momento y las circunstancias que la vida nos ofrezca, así que no me la paso lamentándome por lo que no ocurrió o hubiera podido ser”.