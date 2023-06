Sebastián Martínez y Kathy Sáenz: Un amor que desafió la edad y los prejuicios

Celebramos nuestro aniversario y para ello invitamos a Kathy Saénz y a su esposo Sebastián Martínez, protagonistas de una increíble historia de amor, que puede perfectamente ser la de una telenovela que evidencia, como lo dicen ellos mismos, que “uno se enamora del alma” y que la edad nada tiene que ver. La pareja que se lleva once años, los mismos que REVISTA VEA cumple, reveló aspectos inéditos de su relación, cómo mantienen la armonía en casa y logra que la llama entre ellos no se apague, así como sus planes en un corto y largo plazo.

Kathy Sáenz y Sebastián, un cuento de amor que comenzó con dificultad

Hace 17 años, Kathy Sáenz, al aire en La Gloria de Lucho, y Sebastián Martínez, villano en Pálpito, protagonizaron en la farándula la noticia que ocupó el interés de los medios de entretenimiento. Los dos estelarizaban la novela Juegos prohibidos e interpretaban personajes que vivían un amor clandestino. En la realidad, los actores sostenían relaciones con otras personas, ella estaba casada con Sammy Bessudo, con quien tenía una hija de un año y esperaba otra, y él era novio de Johana Bahamón. Sin proponérselo, comenzaron a enamorarse, aunque también hay que decir que no hubo nada entre ellos mientras rodaron la novela y solo se dieron una oportunidad al culminar la misma.

Cuando decidieron que no podían ser ciegos ni sordos a sus sentimientos y que era justo terminar con sus respectivas parejas para comenzar una relación, no fue el comienzo de la felicidad, al contrario, inició un tiempo difícil, incluso cruel, pues debieron sortear las críticas y los comentarios desafortunados de propios y extraños, pues, por aquel entonces, que una mujer mayor pusiera sus ojos en un hombre menor no era tan bien visto. Hoy, curiosamente, las mujeres celebran y hablan abiertamente cuando eso ocurre. Podría decirse que la historia de amor entre Kathy, quien hoy tiene 51 años, y Sebastián, de 40, fue probada en el principio, tanto que se convirtió en una fortaleza inquebrantable que les permite asegurar que tienen una roca fuerte e indestructible.

Más temas de portada y reportajes especiales en revista Vea Mira cómo es el rol de madre de Thalía La cantante Thalía habló en exclusiva para la revista Vea de sus hijos y de su rol como mamá. Entérate cómo es la vida de Thalía como madre Thalía habla de sus hijos y su rol de mamá Esta es la historia de los amantes de Inglaterra que llegaron a reyes La apasionante historia de Carlos y Camila los examantes, divorciados, con hijos de otras relaciones, que fueron repudiados y se coronan como monarcas. No te pierdas los detalles de la historia de Carlos y Camila antes de ser reyes ¿Cómo lograron los examantes Carlos y Camila ser reyes contra todo pronóstico?

Sobre estos años de aprendizaje y de construcción, aunque también de dificultades, así como de su proyección, la pareja, que no es muy amiga de hablar sobre su vida privada, aceptó hablar con VEA, al tiempo que se convirtió en la protagonista de esta edición de aniversario número once que nos permite reflexionar sobre la evolución y proyectarnos para una nueva década.

Si deseas conocer en detalle las dificultades, el dolor incluso las amenazas que vivieron en aquella dura época, cómo se levantaron de la situación, pactaron poner en primer lugar sus sentimientos y mucho más de sus vidas, lee la nueva edición de la revista Vea, que es además el especial de aniversario al llegar a nuestros primeros 11 años en circulación, consolidados como la publicación número Uno del entretenimiento en Colombia. Encuéntrala en los distintos supermercado, puntos de venta de periódicos y revistas o si lo deseas adquiere la versión AppVea.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento