Alfredo Serrano: Así pasó de la droga y el fútbol al periodismo y luego, a Netflix

Cuando Alfredo Serrano, periodista y escritor bumangués paseaba por las instalaciones de la rotativa del periódico Vanguardia Liberal de la capital santandereana a sus 7 u 8 años no soñaba con escribir ni ser periodista. Si bien es cierto que desde antes de saber leer y escribir le encantaba que le leyeran las aventuras y los cuentos infantiles y que cuando aprendió, él mismo devoraba los relatos, lo suyo era el fútbol.

Por años dejaba todo en la cancha a tal extremo que los estudios de secundaria quedaron a un lado y perdió noveno grado. Por aquella época, no solo perdió el año, también la ingenuidad pues se adentró en el mundo de las drogas en el lugar menos esperado. “Yo derrotado y confundido en un diciembre en el barrio Terrazas de Bucaramanga, un sacristán me dio a probar la marihuana… yo no sabía ni fumar, los que me indujeron me regañaban porque yo no sabía y tosía”.

Los años perdidos de Alfredo Serrano

Serrano, el menor de nueve hermanos y el más cuidado luego fue enviado a Bogotá, supuestamente a regenerarse y rodearse mejor, pero como dice el popular adagio: ´el remedio fue peor que la enfermedad´. “Llego a estudiar a Bogotá al barrio Nicolás de Federmán y mis amigos eran del barrio Pablo VI que en esa época era un asunto serio. Seguí consumiendo”.

Durante siete años Serrano estuvo en el mundo de las drogas y asegura que no hubo un solo día en que no consumiera, sin embargo, su adicción no se notaba, ya que como era deportista y contaba con poca edad no se evidenciaba un deterioro físico, aunque él sin sentía que su organismo no estaba en su plenitud.

Alfredo ya negoció con Telemundo su texto sobre la vida de la famosa Gata del chance. Fotografía por: Leo Sánchez

Regresó a Bucaramanga donde finalmente terminó secundaria y comenzó tres carreras, pero su problema no le permitía concentrarse en una meta clara o sentir una pasión por algo. Cuando sus hermanos, más conscientes de su situación le dieron un ultimátum y lo dejaron a su suerte, hartos de su inconsciencia, algo cambió en la vida del futuro escritor.

“Fueron muchos aspectos los que me favorecieron, mi familia, el deporte, pero me salvó que a mis 23 años conozco al señor Jesucristo y en un solo día me saca de 7 años de adicción, no necesité ir a ningún lado. Por eso 40 años después soy agradecido con Dios y creo firmemente en él que hizo el milagro, Lo conocí porque un amigo me habla de Dios…Comprendí que lo que buscaba en la rumba y en la droga estaba en Él y hasta hoy…”

Alfredo Serrano comenzó en un banco y terminó con Julio Sánchez Cristo

Nacido de nuevo, como se dice en el argot del cristianismo protestante, Serrano sentó cabeza y se trasladó a Bogotá donde trabajó en el banco cafetero y estudió de noche en Inpahu. Pues a los 27 años descubrió que su pasión estaba en el periodismo.

“Curiosamente cuando roban el banco de Valledupar, yo soy de los cajeros que tiene que recibir los billetes y revisar la serie para evitar que entre uno de los robados. Eso fue en el año 93. Años después escribí el libro ´Así robé el banco: El asalto del siglo XX en Colombia´”, recuerda el escritor que con dedicación y esfuerzo terminó sus estudios y se enamoró del periodismo y la escritura aún más. No obstante, no era solo cuestión de alcanzar sueños, también debía responder por una esposa y una hija.

“Inicio en ´Solo deportes´ de radio Santafé donde no me pagaban nada…Allí duré poco y luego me vinculó con La Fm, de Julio Sánchez Cristo”. Allí fue redactor y recuerda que libraba una continua lucha contra el tiempo. “Yo era el que no dejaba que a Julio lo chiviaran recuerdo que en esa época me había pasado para el horario nocturno del banco porque mi sueldo aumentaba… Yo entraba al banco a las 5 de la tarde y cuando salía bregaba con el transporte porque vivía en Suba. Llegaba a las 5:30 a.m. a la emisora y nunca llegué tarde. Llegaba todos los días como a Julio le gusta de corbata. Mi hermana vivía en Italia y me enviaba corbatas y sacos… a veces estaba hasta las 12 del día y a veces me tocaba apoyar a Jaime Sánchez Cristo en el programa de la tarde con María Andrea Vernaza. Así duré como cuatro meses hasta que me salí del banco, Me quedo en RCN ganando tres veces menos de lo que me ganaba en el banco ya casado y con hija, pero era tanta mi pasión por el periodismo que recuerdo todo eso como una cosa preciosa”: Sin embargo, solo duraría un año al lado del legendario hombre de radio pues un día sintió que fue injusto y se fue. “Me le retiré a Julio porque una vez en Barranquilla me pegó una vaciada tremenda, me gritó y le renuncié… me regañó porque no tenía los periódicos del día en la mesa, que no era mi oficio… Era tarea de Gustavo Berbel, el productor, pero él no pudo viajar, y a mí nadie me dijo que debía hacerlo. William Calderón estaba ahí y dijo ´ya los traigo´ (los periódicos), pero yo a las 5:30 a.m. le dije ´hasta luego´. Cogí mis cositas tomé un taxi y me vine a Bogotá, jamás volví”. Curiosamente en algún momento lo volvieron a llamar pues lo recordaban como el hombre de crónicas. Hoy en día Julio recomienda al aire los libros cuando Serrano se los envía, algo con lo que el escritor siente gran agradecimiento. “Julio es un gran entrevistador, pero también una gran persona”

También puedes leer: “No estoy bien”, Jesús Adrián Romero se retira de la música por crisis de salud

Alfredo Serrano: Del periodismo a los libros

Así el santandereano seguiría una carrera en el periodismo y una convicción de que lo suyo estaba en las crónicas de libros. Finalmente hace dos décadas se hizo famoso como escritor de Las prepago, un texto muy controvertido que incluso lo llevó a los estrados judiciales. El libro mencionaba y trabajaba el tema de las mujeres famosas, actrices y modelos, que prestaban sus servicios sexuales o de acompañamiento a narcotraficantes u hombres señalados por la justicia. Todo sustentado por la famosa Madame Rochy, quien era el contacto entre los poderosos y las entonces estrellas del entretenimiento.

Aunque no usa la palabra arrepentimiento, Alfredo si confiesa que si volviera a tener la oportunidad de decidir, no escribiría ese libro, ya que aunque lo hizo famoso y la historia fue llevada a la pantalla, aunque no le pagaron un solo peso en Univisión por ello, si le trajo muchos dolores de cabeza y lo llevó por un proceso judicial, del cual salió ileso, ya que lo narrado en el texto estaba suficientemente sustentado y según él, siempre correspondió a hechos reales. Luego, le propusieron escribir Los prepago y su respuesta fue un no rotundo.

Aquí más historias de vida del mundo del entretenimiento Entérate de qué ha sido de la vida de Flora Martínez Flora Martínez, estelar de ´Vecinos´, regresó a pantalla como calificadora de los platos de los semifinalistas de ´MasterChef´. Conoce más datos de la actriz. Lee sobre Flora Martínez Flora Martínez: edad, esposo, hijos y más de la actriz invitada a MasterChef Así han sido las crisis de Yeison Jiménez y su esposa Sonia Restrepo Yeison Jiménez y su esposa Sonia Restrepo admitieron que estuvieron separados, así como los motivos de esas crisis y cuándo pelearon por última vez. Entérate cómo Yeison Jiménez y su esposa han superado las crisis Yeison Jiménez confesó la causa de las crisis de pareja: "Hemos tenido dos"

Prefirió escribir sobre el famoso robo del banco y otros temas de actualidad y denuncia, partiendo siempre de entrevistas e investigación.

Serrano también recuerda que cuando supo que el libro (Las Prepago) era la inspiración de la serie homónima de Univisión que estelarizó Alicia Machado pensó en demandar, pero luego de reunirse con un pool de abogados en Estados Unidos, decidió que no, aunque tenía todas la pruebas y la segura victoria, según él. Hoy no lo lamenta, pues el libro ha sido su puerta para entrar al anhelado mercado de la pantalla internacional.

Serrano, cuya fe lo ha llevado a perseguir y trabajar por sus sueños, estuvo un tiempo en Estados Unidos buscando abrir puertas para vender los derechos de sus libros y que estos se conviertan en series o películas. Recuerda especialmente que antes de la pandemia llegó hasta las oficinas de Telemundo en Miami: “Fui a buscar a Miguel Varoni y me paro en ese sol sin carro porque llegué en Uber y llego, pero la verdad no pasé de hablar con el vigilante y me devuelvo y pensé la Biblia dice que ´la tierra que pise la planta de mis pies es mía´ y me vine, aunque un poco triste”.

Netflix, Telemundo y más

Netflix fue la respuesta a sus oraciones cuando lo contactaron por el libro que cuenta la historia del robo al banco de Valledupar, Así robé el banco: el asalto del siglo XX en Colombia. Basado en ese texto la plataforma realizó El robo del siglo con Andrés Parra y Christian Tappan, que se llevó los aplausos de la crítica y la aceptación de los usuarios.

Cuando regresó a Colombia tenía la fe intacta, aunque humanamente no sabía qué camino tomar, pero llegó la pandemia y ocurrió lo que tanto había esperado. La puerta de Telemundo, que le fue esquiva en la presencialidad, se abrió de par en par en la virtualidad.

Fue así como la cadena norteamericana, perteneciente a NBC, lo contactó y adquirió los derechos de su libro sobre la historia de Enilce López, la famosa ´gata´ de las apuestas. Aún no sabe cuándo se producirá o emitirá, pero él ya ha recibido sus pagos respectivos.

Actualmente se encuentra en proceso de ofrecer otro de sus textos, el de Las Soprano a una de las plataformas streaming. Esta vez quisiera ir más allá y dar el gran salto: hacer parte de la elaboración de guiones de adaptación del libro a la serie y para ello, está armando un equipo.

Serrano sigue escribiendo y tiene en proceso dos textos más. También se ha aventurado a la política y está en campaña, pero independientemente de cómo le vaya en los comicios, seguirá trabajando en lo que ha denominado su “fábrica de historias”. En un futuro también le gustaría escribir sobre realidades de su natal Santander.

Su meta por ahroa además de tener éxito en los comicios electorales, es terminar el texto Martin Sombra, los secretos de las FARC, antes de finalizar octubre.

Alfredo, que procura escribir a diario y dedicarle a su pasión por lo menos cuatro horas, cuenta con su hija, profesional en Ciencia Política, como su mano derecha. Él, a diferencia de otros escritores, ha vivido de las letras, aunque los libros los ha combinado con otros trabajos periodísticos, finalmente han sido los textos los que lo han solventado.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento