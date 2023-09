Yeison Jiménez confesó la causa de su crisis de pareja: “hemos tenido dos fuertes”

Yeison Jiménez y su esposa Sonia Restrepo quienes han procurado ser muy discretos en cuanto a los detalles que rodean su relación de pareja y en general, su vida familiar, aceptaron posar para la más reciente edición de la revista Vea a propósito del mes del Amor y la Amistad. La edición además de contener imágenes inéditas de la pareja trae una completa entrevista justamente sobre esos aspectos de la relación romántica y familiar del cantante de Aventurero y Sonia, la mujer que lo ha acompañado durante más de una década.

Dentro de la franca charla que los dos tuvieron con la revista ahondaron en un aspecto que hace un tiempo trascendió, pero sobre el cual no habían ahondado: las crisis que han tenido, cómo las superaron y de igual manera, cómo actualmente lidian con las diferencias.

“Soy orgullosa y él también”, Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez

La pareja confesó indicando que, como todas, a lo largo de esta década ha vivido desencuentros y conflictos. “Hemos tenido dos crisis fuertes… No fue por temas de cachos, fue más otro tema entre ella y yo, que no encontrábamos punto de equilibrio…”, dijo Yeison, de 32 años, refiriéndose a un duro periodo que experimentaron en pandemia que los mantuvo distanciados por dos meses.

Yeison Jiménez junto a su esposa Sonia y sus hijas Camila y Thaliana Fotografía por: Instagram

Sonia, de 28, reconoció que fue ella quien dejó el orgullo a un lado y, luego de varias semanas, dio el primer paso. “Hemos tenido crisis, como cualquier pareja, hemos cultivado y puesto por encima el amor, la unión familiar. Eso fue en pandemia, estuvimos distanciados casi dos meses, fue duro, pero logramos superarlo. Soy orgullosa y él también, pero yo me acerqué, hablamos y eso sirvió. Nos pedimos perdón, fuimos conscientes de nuestros errores. Dijimos: ‘vamos a seguir adelante, aquí hay mucho porque luchar, están nuestras hijas’. Tenemos claros nuestros sueños y lo que queremos hacer”.

“Ella me buscó”, Yeison Jiménez

Fue la crisis más dura para los dos, pero también la que más les ha dejado enseñanzas, pues ambos tienen claro que han construido algo valioso y por eso lo resguardan como un tesoro, asevera el intérprete caldense, quien reafirma que con esa experiencia se dieron cuenta de que tenían mucho porqué luchar. Los dos coinciden en que el diálogo ha sido pieza fundamental en ese reencuentro.

“Si, ella me buscó porque incluso le dije: ´yo me voy, no porque tenga a alguien, no estoy dejando mi familia tirada por otra persona … sentía que no estábamos remando hace el mismo lado y… fue hasta bueno, desde ahí nunca nos hemos separado otra vez… nosotros casi no peleamos”, aseveró el cantante.

“Hace mucho tiempo no peleamos…peleamos por bobadas, él dice que soy muy terca… se disgusta un rato y ya”, mencionó Sonia.

Sobre las tentaciones que, sin duda, tiene por ser un hombre público, asegura que el proceso que ha vivido con los años lo ha convertido en un hombre maduro, que valora su familia y su tranquilidad por encima de todo. “No me hace falta tomar, no me ves llamando a nadie al escondido, no estoy para esas cosas. La fidelidad, acompañada de la lealtad, es más interesante”, concluye el ídolo.

“Él ha cumplido todo lo que me ha prometido”, esposa de Yeison Jiménez

Sonia por su parte, reconoce que no es un asunto tan sencillo. “Si es complicado con una actividad normal, imagínate con alguien como mi esposo, que puede ser el amor platónico de muchas mujeres… pero la confianza te la da tu pareja…él me ha demostrado desde el inicio y me demuestra muchas cosas. Es un hombre que siempre ha cumplido su palabra, todo lo que me ha prometido, me lo ha cumplido…siempre me ha dado seguridad”, refiere la esposa de Jiménez.

También te puede interesar: Yeison Jiménez y lo que le prometió a su esposa cuando eran novios le cumplió

Actualmente la pareja siente que vive en armonía familiar junto a sus dos pequeñas Camila y Thaliana “Él y yo tenemos demasiadas cosas en común, la finca, viajar, comer, cuando él tiene descanso, me dice: ´mi vida a qué restaurante quieres ir´. Tenemos finca ganadera y criadero de caballos, cuando no estamos en la finca, estamos con los caballos, hacemos sancocho, cabalgata, ese es nuestro plan favorito. Y cuando no, hacemos plan cine en la casa para estar tranquilos… en eso sí tenemos gustos diferentes: a él le encantan películas de acción, extraterrestres, zombis, futuristas y a mí, las románticas y comedia…yo cedo un poco más porque tengo más espacios para ver esas películas, por ejemplo en las tardes con mis hijas…” revela Sonia, satisfecha de su vida en pareja y familiar.

“Es un amor más de familia de crecimiento, de apoyo, es un amor de comprensión, de estabilidad, es un tema diferente…no nos llamamos todo el tiempo, pero yo sé qué tipo de mujer tiene en su casa y ella sabe qué tipo de amor tiene en mí … En mi familia no hay peleas, nadie grita, no hay golpes, no hay borrachos”, concluye Yeison igualmente orgulloso con lo que ha construido y superado con los años.

Si quieres enterarte de más revelaciones hechas por Yeison Jiménez y su esposa, Sonia Restrepo sobre sus vidas y lo que comparten como familia, adquiere la más reciente edición de revista Vea en la tienda digital Android o AppStore o en tu punto de venta de revista físico favorito.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento