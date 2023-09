“No estoy bien”: Jesús Adrián Romero se retira de la música por crisis de salud

El género góspel de música cristiano ha cobrado bastante popularidad en los últimos años en Latinoamérica y poco a poco han surgido intérpretes de distintas nacionalidades de la región. En Colombia Álex Campos sin duda es una referencia. Antes que el bogotano llegara a la popularidad lo hicieron artistas más adultos que definitivamente marcaron el camino como Jesús Adrián Romero, Marcos Witt y Marco Barrientos, por mencionar algunos.

Jesús Adrián Romero es un mexicano de 58 años que además de intérprete ha sido compositor y ha tenido temas en colaboración que se han convertido en verdaderos himnos como Tú estás aquí, Princesas mágicas y Sumérgeme, entre otras.

El cantante, nominado al Grammy por mejor álbum cristiano en cinco ocasiones y creador de Vástago Producciones, anunció que no pasa por su mejor momento y por ello, se retira de los escenarios temporalmente.

“El último año ha sido difícil”, Jesús Adrián Romero

Lo hizo en sus redes sociales mediante un comunicado que acompañó con la imagen de su piano en casa y comenzó diciendo. “En la sala de mi casa, sobre el piano, hay una foto mía. Hace días mientras pasaba frente a ella, sin pensarlo, me dirigí a mi imagen en la foto y le dije: Todo va a estar bien... confía. En el tema de la salud emocional, el último año ha sido difícil y debo reconocer que no estoy del todo bien. Un cúmulo de situaciones me han llevado a un periodo de vulnerabilidad emocional que requiere una tregua de mi parte. Para ser congruente he decidido que por lo que resta del año no estaré teniendo conciertos ni participando en eventos públicos de ninguna índole”.

EL cantante enseguida admitió que se sintió muy bien en su más reciente concierto, que por ahora es el último: “Hace unos días llevé a cabo en Ciudad Juárez, lo que sería el último concierto de este año. Disfruté cada momento sobre el escenario, especialmente el verlos y escucharlos cantar, me renovaron las fuerzas, gracias. Sé que los voy a extrañar, pero en este momento es más fuerte el llamado a descansar y tomar en serio mi salud mental”.

Lo anterior hace suponer que seguramente se dedicará a descansar y a buscar ayuda profesional. Enseguida el artista, nacido en Hermosillo, deja un mensaje de fe y esperanza. “Agradezco mucho el apoyo que a través de los años nos han brindado, apoyando nuestra música y los conciertos, agradezco también la comprensión de aquellos que este año estaban planeando asistir a alguno de mis conciertos, espero nos podamos ver el próximo año. Al atravesar por esta situación puedo confiar en que del otro lado de este valle se escucha la voz que me hará “resucitar”. Sé que hay muchos pasando por situaciones como la mía, solo quiero decirte: ´Todo va a estar bien... confía´”.

Al final Jesús Adrián Romero, quien en mayo estuvo en Medellín y Bogotá dando conciertos, informa que quienes hayan comprado tiquetes para sus conciertos próximos que ya no se celebrarán recibirán la devolución de su dinero.

El mensaje que ha contado con miles de likes de sus seguidores también tiene comentarios de aliento de los mismos que lo animan a fortalecerse en su fe.