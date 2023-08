Actriz de ‘MasterChef’ reveló que sufrió acoso de un compañero: “él tenía pareja”

Esta semana, la actriz venezolana Joseline Rodríguez hizo una fuerte denuncia en contra del actor Juan Pablo Raba, quien, supuestamente, la habría acosado hace varios años en un canal de televisión.

Te puede interesar: Desagradable confesión de participantes del ‘Desafío’ que involucra a Andrea Serna

Joseline Rodríguez y Juan Pablo Raba. Fotografía por: Getty Images / Instagram

La confesión la hizo durante una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Campos. “Ese hombre me dio contra la pared y quería darme besos, a meterme mano… Yo como pude lo empujé, en eso entraron unos camarógrafos… Salgo corriendo y me voy al baño, me puse fue a llorar”, reveló la actriz.

Marianela González sufrió acoso

A raíz de su denuncia, en redes sociales se viralizó la vez que la también actriz Marianela González habría vivido una situación similar con uno de sus colegas y compañeros de una producción de la que hizo parte en Venezuela.

En entrevista con Lo sé todo, ‘Nela’, como le dicen de cariño, contó: “fue en Venezuela, con un compañero con el que hice un proyecto y la verdad no fue tan chévere porque él tenía pareja, entonces era acosador, quería tener algo conmigo pero yo no me meto con gente con pareja”, comenzó relatando.

Más historias de vida Ella es Joseline Rodríguez, la actriz que acusó a Juan Pablo Raba de “acosarla” Por medio de una entrevista con Gustavo Campos, la actriz venezolana Joseline Rodríguez hizo fuertes señalamientos contra Juan Pablo Raba. Leer aquí: Ella es Joseline Rodríguez, la actriz que acusó a Juan Pablo Raba de “acosarla” Ricardo Quevedo padece una difícil enfermedad: “debo tomar medicamentos” En entrevista con ‘Juanpis González’, el comediante Ricardo Quevedo abrió su corazón y reveló varios detalles desconocidos de su vida. Conoce su historia. Leer aquí: Ricardo Quevedo padece una difícil enfermedad: “debo tomar medicamentos”

Sobre la manera en la que el actor la acosaba, afirmó: “me mandaba mensajes, en las escenas de besos o sexuales, uno sabe cuando lo están observando o lo quieren agarrar de más y no era chévere”.

La actriz, quien actualmente participa en MasterChef Celebrity de RCN, confesó que nunca más se lo volvió a cruzar en ninguna otra producción y que, además, eso quedó en el pasado. “Luego de eso vino todo el cierre de RCTV y gracias a Dios no tuve que volver a trabajar con él, pero experiencias con las que uno se encuentra en televisión y en la vida real”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién acosó a Marianela González?

El año pasado, Marianela también se había referido a ese tema en una entrevista para el programa de YouTube Cómo vivir en pareja y no morir en el intento, conducido por los actores y esposos Juliet Lima y Arturo de Los Ríos. “Teníamos escenas de besos y después de que nos besábamos yo me iba histérica. Me montaba en el carro y me mandaba mensajes que decían: ‘Qué ricos esos besos, quiero más. ¿Sí o no?’. Yo le respondía: ‘Pregúntale a tu novia’. Era muy acosador, siempre me miraba y los demás me decían que no me quedara a solas con él. Tuve que ir a terapia, porque siempre salía del estudio al camerino a llorar”, reveló. Finalmente agregó: “Él sí me mandó a echar de ‘RCTV’. Me odiaba porque no me pudo comer, y el tipo no pudo con eso y su rabia no fue normal”. Por ahora, la actriz no ha revelado el nombre del actor que le hizo eso.