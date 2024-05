Actor de ‘Sin senos no hay paraíso’ pide dinero en buses tras ser atacado con ácido

Una conmovedora historia sorprendió al público colombiano en días recientes, tras conocerse el drama que vive un joven actor, quien participó en producciones como Sin senos no hay paraíso, luego de ser atacado con una sustancia química en su cara.

Puedes leer también: Actriz de ‘Padres e hijos’ que habita las calles vive nuevo drama por maltrato de su pareja

Luis Soler, actor de 'Sin senos no hay paraíso' y 'Tu Voz Estéreo'. Fotografía por: Redes Sociales

Quién es el actor de ‘Sin senos no hay paraíso’ que ahora pide dinero en los buses

Se trata de Luis Soler, quien sufrió un ataque con ácido durante un robo en la localidad de Chapinero (Bogotá), en el año 2021. Según relató el artista a Infobae, dos mujeres trans se le acercaron mientras buscaba algo para comer, y una de ellas lo atacó con ácido de manera inesperada, todo con la intención de hurtarle sus pertenencias.

El químico afectó directamente sus ojos y, a causa de las lesiones, tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, quedó con pérdida parcial de la visión y, desde entonces, su vida cambió por completo, pues tuvo que renunciar a sus sueños como actor porque ya no lo tienen en cuenta para ningún papel.

“Desde hace un par de años me toca estar en esta situación porque no tengo trabajo, nadie me emplea y tengo que pagar un lugar para dormir, así como la comida del día a día. Yo era actor de televisión (...) Salí en ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Tu Voz Estéreo’ y ‘Francisco, el matemático’, entre otras muchas telenovelas, pero por mi condición ya no me dan papeles en ninguna parte. Busquen en internet y verán que todo lo que les digo es real. Sufro de ceguera parcial, debido a que fui víctima de un ataque con ácido”,

En la actualidad, se le ha visto pidiendo dinero en los buses de Bogotá para cubrir sus necesidades básicas, aunque no cuenta ni siquiera con un seguro médico para atender sus problemas de salud.

¿Qué pasó con los atacantes de Luis Soler, actor de ‘Sin senos no hay paraíso’?

Contrario a las hipótesis que se manejaron inicialmente, el ataque a este joven fue producto del crimen organizado. Y es que quienes le hicieron daño resultaron ser parte de ‘Los Tóxicos’, una banda delincuencial que fue desarticulada en 2021 y cuyo modus operandi era tirar ácido a sus víctimas en los ojos para dejarlas indefensas y luego robarlas.

No te pierdas: Camilo Echeverry causó asombro al hablar sobre su verdadero nombre ¿Se lo cambió?

Sin embargo, según dijo Luis Soler a Infobae, tiene serias dudas sobre la participación de terceros en este delito que truncó sus sueños: “Tocaba esperar para hacer la denuncia porque en ese momento no se podía; que tocaba esperar para realizar el proceso… Parece que hubiera como un complot incluso, porque alcancé a escuchar que una transexual habló con uno de los policías y dijo ‘usted tiene mi número, cualquier cosa me llama’ (...) Incluso, esa misma persona fue la que le dijo al uniformado ‘yo le eché fue un gas lacrimógeno, entonces eso con agüita se le quita y no hay ningún inconveniente”.