A Julio Sánchez Cóccaro se le apareció la Virgen cuando estaba “a punto de morir”

Julio Sánchez Cóccaro es un actor de amplia trayectoria en la televisión colombiana. Su nombre es recordado por series y telenovelas como La María (1972), La rosa de los vientos (1989), Pandillas, guerra y paz (1999), Súper Pa (2008), Tres Milagros (2011), El general Naranjo (2019) y Hasta que la plata nos separe (2022).

El bogotano también participó en Bailando por un sueño, concurso televisivo del que fue finalista en 2006. Mientras que en 2021 se le midió al reto de MasterChef Celebrity Colombia y demostró su mejor versión en la cocina.

Julio Sánchez Cóccaro habló sobre uno de los episodios más difíciles y oscuros de su vida. Fotografía por: Captura de pantalla Canal RCN

Julio Sánchez Cóccaro y su experiencia al borde de la muerte

Pocos sabían que el actor de 59 años estuvo a punto de morir debido a unas complicaciones médicas. Así lo recordó en una entrevista que concedió al programa de entretenimiento Lo sé todo.

Sin dar fecha exacta, Sánchez Cóccaro dijo que hace tiempo padeció de una fuerte neumonía por la que debió ser hospitalizado. Sin embargo, con el pasar de los días su salud desmejoró al punto que fue “desahuciado” por los médicos.

Cuando Julio Sánchez Cóccaro y sus familiares esperaban un “milagro”, contra todo pronóstico este deseo se cumplió y una aparición divina fue la antesala de una inesperada sanación.

“Yo estaba durmiendo profundamente cuando, de repente, abrí los ojos y vi una figura muy brillante, como de una mujer con corona. Ella flotaba, no caminaba. Y flotó por mi lado derecho, llegó hasta mi pecho, me miró fijamente a los ojos y mentalmente me dijo: ‘Todo va a estar bien’”, explicó.

¿Quién se le apareció a Julio Sánchez Cóccaro?

En una charla que tuvo hace años con The Suso’s Show, el hermano del actor Variel Sánchez se mostró muy seguro de quién estaba detrás de ese resplandor:

“Yo no sabía quién se me había aparecido, pero mi esposa es muy religiosa y por eso en la puerta del cuarto de nosotros había una Virgen de Fátima. Un día después de la recuperación yo estaba acostado, la vi y le dije a mi esposa que ella era la que estaba allá, en la clínica. Realmente fui beneficiado de una sanación”.

Julio Sánchez Cóccaro también comentó en aquella ocasión que su experiencia con la Virgen de Fátima lo marcó de por vida, al punto que anualmente celebra su fiesta y le rinde culto.

“Esa vez yo estaba aislado. Las personas entraban con escafandra a mirarme y a decirme adiós ¡Estuve a punto de morir! Me pusieron por todo lado antibióticos y estuve un par de días allá metido entre la vida y la muerte (...) Todo cambió un día a las tres de la madrugada, cuando esta mujer de blanco y corona puso sus manos sobre mí”, concluyó.