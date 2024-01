Jhovanoty recibió graves amenazas por una de sus imitaciones

Jhovanoty es un comediante cuyo talento y carisma le abrieron las puertas de Día a Día, programa en el que conforma el grupo de presentadores; así como de Tropicana, emisora en la que se gana una fuerte suma de dinero.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con el humor del huilense, quien confesó que hace poco recibió amenazas de muerte.

Jhovanoty también se hizo muy conocido por su participación en 'Sábados felices' y otros espacios de comedia en televisión Fotografía por: Instagram Tropicana

¿Por qué amenazaron a Jhovanoty?

En entrevista con Se dice de mí, el comediante aseguró que imitar a personalidades de la esfera pública colombiana genera opiniones divididas. No obstante, la reacción más violenta la recibió hace poco del seguidor de un político colombiano.

“Hay personas que asumen que esto lo hago porque me están pagando desde un sector. (Me dicen): ‘Claro, como usted está en tal empresa, esa empresa es anti…’, y yo no sé qué más (...) A veces es un poco harto lidiar con eso, aunque yo entiendo que es muy difícil tratar de explicarle un chiste a todo el mundo, entonces que cada quien entienda lo que quiere entender. El problema radica en que muchas veces sí se torna un poco violenta y agresiva la cosa”, comentó Jhovany Ramírez (nombre de pila).

Por último, Jhovanoty advirtió que hace caso omiso a las críticas porque, aun cuando no está de acuerdo con la mayoría, estas generan exposición a su trabajo. Además, aprovechó la ocasión y dejó una pulla a sus detractores.

“Tampoco puedo renegar porque me ha dado reconocimiento y mayor exposición. Cuando una persona comenta algo, así sea negativo o positivo, eso me da más exposición porque ese mensaje aparece entre los seguidores de él y la gente se va dando cuenta quién soy yo (....) Muchas veces me exigen mucho más a mí de lo que le exigen a sus propios políticos y gobernantes”, concluyó.

Jhovanoty defiende sus imitaciones ‘a capa y espada’

El comediante habló con la Revista Vea antes del estreno de La vuelta al mundo en 80 risas, proyecto en el que hizo equipo con Laura Acuña. En aquella conversación mencionó que, aunque cause incomodad, nunca dejará de desempeñar su labor como imitador.

“Deben entender que esto es un show y que esto se trata de entretener a la gente, entonces pues cuantas veces deba decirle la verdad a alguien lo haré con todo el amor del mundo. Sin embargo, sé y entiendo que a veces eso incomoda porque no siempre la verdad es entretenida”, afirmó Jhovanoty a este medio.