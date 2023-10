Él es esposo de Ana María Estupiñán: a esto se dedica el extranjero que la enamoró

Muy enamorada. Así luce la actriz Ana María Estupiñán en la vida real. En la novela ´Rigo´, donde encarna a Michelle Durango, el personaje también está enamorada del protagonista, pero en la trama antes de verlos felices definitivamente tendrán que luchar contra obstáculos varios.

En el caso de la actriz Ana María, en realidad no ha habido mayores impedimentos para que esté con su esposo de hace cuatro años. De hecho, en la época de noviazgo los padres de ambos avalaron la relación y los de ella casi que fungieron como celestinos, pues fueron los primeros en darse cuenta de que a ella le encantaba Mattias. Él, que no la desampara en ninguno de los eventos a los que ella acude y siempre espera paciente que su esposa atienda sus compromisos profesionales como, por ejemplo, el lanzamiento y la rueda de prensa del estreno de la bioserie del ciclista antioqueño, ya es un rostro conocido para muchos, aunque en realidad no es muy dado a dar declaraciones. Pero ¿qué se sabe de este joven extranjero?

Ana María Estupiñán está casada con piloto colombo-sueco

En diálogo anterior con revista Vea el mismo Mattías reveló que él estudió aviación en Florida, Estados Unidos, de hecho esa fue la razón por la que la actriz y él tuvieron un noviazgo a distancia. Cuando él se preparaba académicamente, ella actuaba en una producción colombiana. El romance comenzó meses después de que se conocieran ya que asistían a la misma congregación cristiana.

Cuando Mattias, que es un ciudadano colombo-sueco terminó y se graduó viajó de nuevo a Colombia. Entonces, el noviazgo se fortaleció y la pareja finalmente se casó a mediados del 2019. Mattias hoy tiene 29 años mientras que Ana María cumplió 31. Actualmente Mattías está alejado de los aviones y tiene una exitosa agencia digital. Además, es el principal apoyo de la actriz en su emprendimiento de ropa confeccionada en el país. La pareja viaja seguido, ya que uno de los hermanos de Mattias regresó a Suecia y se estableció allí junto a su familia.

En charla con Vea a pocos meses de casados, Ana María recordó que cuando se casaron, ella de 27 y él de 25, algunos se sorprendieron de que dieran el paso a tan temprana edad. “Hubo bastantes que me dijeron: ´piénsalo bien, estás loca, qué te pasa´, sobre todo personas del medio. No entiendo por qué ven el matrimonio como el coco, les parece supernormal irse a vivir juntos, pero casarse es grave y es lo mismo, solo que firmas un papel y lo legalizas”, dijo la protagonista de Rigo en ese entonces.

También en aquella oportunidad habló sobre la clave para una convivencia sana. “La convivencia obviamente requiere esfuerzo, pero hay cosas que son negociables. Por ejemplo, a mí no me gusta comer en la cama. Entonces uno dice: uno dice si a él le gusta en la cama y a mí no, comemos en la bandeja para que no queden moronas y ya, simplemente es ceder, negociar. Sabemos que habrá crisis y problemas porque estoy segura de que el matrimonio es justamente eso: superar cada problema. Pero es lo mismo que ocurre con la familia. Uno pelea, uno se enoja, pero por eso no va a ser exhijo o expapá. Uno decide amar a la persona… no hemos tenido conflictos graves”.

