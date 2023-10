Ana María Estupiñán, de Rigo, así fue su noviazgo: a la distancia y en celibato

Ana María Estupiñán, Michelle Durango en Rigo, la serie que cuenta la vida del ciclista colombiano, lleva, en la vida real, una feliz vida de casada con Mattias Byling, su esposo desde hace cuatro años. La pareja que duró una década de noviazgo tuvo un romance muy inusual para esta época. De un lado, enfrentaron una relación a la distancia porque por aquella época él estudiaba en Estados Unidos y ella trabajaba en Colombia. Y por otra, hicieron el propósito de no tener relacione sexuales hasta llegar al altar.

“Nos guardamos hasta que nos casamos”, Ana María Estupiñán

La misma Ana María reveló a Vea hace algún tiempo que tuvieron esa meta como pareja y también ahondó en las razones para ello. Tanto Ana María como Mattias son cristianos practicantes y parte de lo que se aconseja en estas comunidades es guardarse hasta llegar al altar. “Nosotros nos guardamos hasta que nos casamos. Obvio si es difícil, pero tampoco es algo imposible, es decir que amo tanto esa persona que quiero esperar hasta ese día. Es difícil, pero bonito poder lograrlo, uno lo hace más por esa persona que por uno. Nos aportó mucho a los dos y nos permitió crecer en muchos aspectos y conocernos mucho más”.

Así posaron Ana María y Mattias para la portada de Vea Fotografía por: archivo

También podrías leer: Ana María Estupiñán, de Rigo, así fue su historia de amor con su esposo

Sobre la distancia que tuvieron ella cree que fue algo que resultó bueno: “Agradezco mucho que haya sido así porque distancia afianza o destruye la relación. Claro que es algo complejo y tiene su dificultad. A veces uno quiere ir al cine, a comer, o quiere que la gente que convive o el entorno lo conozca. Él iba a visitarme, pero esas cosas si pegan duro. Pero también uno aprende a conocerse mucho. En un noviazgo a distancia tienes que hablar o tienes que hablar. Aprendimos a leer libros juntos y a hablar sobre esos libros. Libros que nos hacían crecer en nuestra relación, en nuestra relación con Dios, tener ese vínculo a pesar de la distancia”.

La pedida de matrimonio también fue a la antigua y terminó cerrando el cuento de hadas que la actriz ha vivido. “Siempre supimos que nuestro propósito era casarnos y él lo arregló todo para pedírmelo. Organizó un viaje a Orlando y mis papás lograron llevarme hasta allá. Cuando estábamos en un globo, allí me pidió que fuera su esposa. Yo no tuve dudas, me quería casar con él. Siempre soñé casarme a los 27 años. Desde que era chiquita era un anhelo para mí”.

EL anhelo de Ana Amría se cumplió hace cuatro años cuando camino hacia el altar con Mattias. Por ahora no piensan tener familia, pero los hijos sí están dentro de los planes.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento