Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas contaron por qué abandonaron México

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas son los protagonistas de la más reciente edición de la revista Vea. Los actores contaron en primicia mundial que están esperando su primer bebé luego de un matrimonio de 15 años. La noticia, por supuesto, los tiene felices, radiantes y muy expectantes. Hace tan solo 15 días llegaron con su equipaje a Madrid, dejando atrás su apartamento en México, país donde estuvieron los últimos 9 años, aunque iban a Estados Unidos o Colombia a trabajar, la capital azteca fue su centro de operaciones.

En Madrid están organizando su nuevo hogar y el espacio que ocupará el bebé, que llegará entre finales de agosto y comienzos de septiembre. No obstante, quisimos saber por qué escogieron España y no una ciudad más cercana como Miami para vivir. La pareja reveló la verdadera razón de su decisión y mucho más.

Según reveló Ana Lucía Domínguez, estelar de Pálpito, todo comenzó en el 2023. “El año pasado tuve la oportunidad de hacer una película en Madrid, luego a los dos o tres meses me contrató una marca de relojes muy importante que se llama Times Force, que, de hecho, Ronaldo ha sido imagen. Estuve en una feria y un día llamé a Jorge le dije: ` qué interesante lo que está pasando en Madrid, no solo por el tema de las producciones, sino por la oportunidad para emprendimientos como el nuestro`. Venimos trabajando desde la pandemia, Vitaseiprobiobalance, son probióticos naturales que hemos primero consumido y desarrollado y sabemos que mejora las condiciones de vida”, comentó la actriz que recuerda que curiosamente cuando empezaron en esos productos lo hicieron por sí mismos buscando sentirse mejor y luego, cuando a ella se le quitaron las alergias y las migrañas, y a Jorge se le reguló el peso y se sintieron con más energías y libres de incomodidades o achaques, se dieron cuenta que podría ser un emprendimiento propio con bastante proyección.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas : “Queríamos un cambio”

Cuando llegó el momento de regresar a América, Ana Lucía le dijo a Jorge que Madrid podría ser una posibilidad para mudarse. “Queríamos un cambio. Llevamos 9 años en México y desde hace dos años empezamos a sentir que ya habíamos trabajado mucho acá con Telemundo, Netflix y queríamos dar ese cambio de vida. Pensábamos que iba a ser Miami, allá tenemos varios emprendimientos y está mi familia, era lo lógico volver porque en el 2010 vivimos allá, pero cuando yo regreso de España le digo a Jorge: `¿y si no es Miami sino Madrid…?`”.

A Jorge le entusiasmó la idea porque sabía de la aceptación del público para con su esposa y otros plus. “Miami es una ciudad fascinante, pero a nivel de producción no es que sea una ciudad en la que pasen muchas cosas, mientras que Madrid o México si”, recuerda Cárdenas que pensó en aquel momento. Lo que si le dejó claro Jorge a Ana es que si se iban a Madrid debían vender el departamento que tenían en México, pues estarían muy lejos y no valdría la pena dejarlo. La venta no sería tan rápida ni sencilla, sino un proceso que requería paciencia.

La cadena de milagros que llevó a Ana Lucía y a Jorge a Madrid

Jorge no imaginó que sus palabras y los anhelos de su esposa estaban por tener una gran repercusión. “Ahí estuvo Dios con otra de sus diosidencias … Me llama una vecina que además es ginecobstetra al otro día y me dice: ` ustedes de casualidad están vendiendo su departamento?”, revela Ana quien de inmediato le dijo a su vecina que si pues entendió le mensaje divino. Así fue como se pusieron de acuerdo y al otro día, los colombianos le mostraron el inmueble a la vecina. “Ese mismo día cerramos el negocio”, comenta Jorge.

“Fue una señal que tomamos de Dios que nos decía: `es para allá`”, dice Ana Lucía sin titubear que comenzó con los preparativos para la mudanza, aunque faltaba un detalle fundamental y legal, pero también vendría una diosidencia más.

Casualmente en ese viaje del 2023 los actores se tomaron en Valencia, España una foto con un amigo que es abogado y este la subió a sus redes sociales, ignorando que su jefe era admirador de la actriz antioqueña. “Y lo llama su jefe, también abogado, cosa que nosotros no sabíamos y le pregunta que si me conoce. Ella le dice que si y su jefe le dice: ´y ella no quería venirse a vivir a España?´”. Ante la respuesta afirmativa del amigo de la pareja, el abogado se ofreció a sacar todos los documentos para que Ana Lucía y Jorge pudieran irse a radicar a Europa. Después llegaría la época de Navidad y con ella la noticia de que serían padres.

Ya no había nada que pensar, solo obrar. En España estaría el hogar de Ana Lucía y Jorge, pues la pareja también reflexionó sobre los problemas de inseguridad que atraviesa México que también influyó en su decisión.

