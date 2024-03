Actor casi sufre un infarto en plena grabación: “me dio miedo, caí al piso pálido”

El pasado jueves 7 de marzo, se estrenó la película Héroe por encargo, conocida en inglés como Freelance, protagonizada por el exluchador profesional John Cena y dirigida por Pierre Morel.

La producción fue grabada en Colombia, específicamente en Girardot y Bogotá, donde también participaron actores colombianos como Juan Pablo Raba, Sebastián Eslava, Diego Vásquez y Mauricio Cujar.

Mauricio Cujar en ‘Héroe por encargo’

En entrevista con Vea, Mauricio Cujar habló de su participación en Héroe por encargo. “Mi personaje es el General Martínez, un poco torcido, quien junto al sobrino del presidente que es Juan Pablo Raba, quiere hacer cositas malas por ahí, pero pasa algo inesperado. Es una película divertida, con un humor negro bacano, ver actuar a John Cena en vivo y en directo es una experiencia única. Es un orgullo sentir estas bendiciones que Dios nos da, compartir set con ellos fue increíble”, dijo sobre su personaje.

¿Qué le pasó a Mauricio Cujar?

El actor reveló que, en medio de la grabación de una escena, sufrió un accidente que por poco le causa un infarto. “Esto no se lo he contado a nadie, es una primicia. Casi me da un infarto. Resulta que en una escena hay un tiro, para estas escenas se tiran una polvorita, yo tenía una protección un poquito suave, y resulta que cuando llegó la escena del tiro y explota esa vaina, yo sentí un tiro de verdad, caí al piso pálido, el corazón me latía a cincuenta mil, si yo hubiera tenido fallas del corazón, hasta ahí llega Mauricio Cujar, fue algo que me dio miedo. La producción de una vez me llevó médicos y hasta cirujanos, me hicieron exámenes, gracias a Dios no pasó a mayores, fue una experiencia un poquito miedosa, diría yo”, reveló el actor.

De igual manera, el artista aseguró que le quedaron algunas marcas en su pecho, pero, afortunadamente, a los minutos pudo continuar con las grabaciones: “sé que en las producciones hay muchos profesionales, pero aquí se les pasó un poquito la mano en la pólvora y sentí el pretinazo. Esa vaina fue ver el diablo en cuero. Esa escena no se repitió, quedó ahí, me quedó un morado en la mitad y rojo alrededor. Cuando me calmé ya, una enfermera al lado mío todo el rato que me preguntaba cómo estaba, que como me sentía, que si necesitaba algo. Eso fue el miedo y el susto del impacto. El miedo fue teso”.