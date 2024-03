Juan Pablo Raba se desnudó frente a John Cena. Así fue el cómico momento

El pasado jueves 7 de marzo llegó a las salas de cine del país Héroe por encargo (Freelance), la nueva película de acción y comedia dirigida por el extranjero Pierre Morel, el mismo de Búsqueda implacable y El Transportador.

La producción que se rodó en Girardot y Bogotá fue protagonizada por el luchador profesional John Cena, Alison Brie, Christian Slater y el colombiano Juan Pablo Raba, quien interpretó a un dictador.

En diálogo con Vea, Raba, quien también ha actuado junto a Jennifer Garner Liam Neeson, Antonio Banderas, entre otros, habló sobre su participación en la película.

“Yo interpreto al presidente Venegas que es el hilo conductor de la historia, porque una periodista interpretada por Alison Brie va a un país imaginario a hacer una entrevista a este personaje y cuando llegan se encuentran con una situación desagradable y es que les están haciendo un golpe de estado, de repente, tres personas que no tienen nada que ver terminan conviviendo para salvar sus vidas”.

¿Cómo le fue a Juan Pablo Raba trabajando con John Cena?

Raba se ha destacado por sus impecables papeles en cada una de las producciones de cine y televisión que ha realizado a nivel nacional e internacional.

Actuar junto a John Cena fue una experiencia enriquecedora, aunque trabajar con sus colegas colombiano también lo ha sido. “Es chévere, pero siempre digo que no es diferente a trabajar con un muy buen actor en Colombia, la gente comprometida, que ama este arte, la gente que se lo toma en serio que es respetuosa y profesional, es igual en todas partes del mundo y John Cena es un tipo profesional, pero pues en Colombia también trabajamos con gente muy profesional, entonces no es diferente, son proyectos distintos, tal vez con otras proyecciones, con otros presupuestos, pero el trabajo es igual en todas partes”, resaltó.

Juan Pablo Raba grabó desnudo frente a John Cena

En medio del rodaje, Juan Pablo vivió una particular anécdota, no solo frente a sus compañeros de escena John Cena y Alison Brie, sino también frente a todo el equipo técnico. En exclusiva, el actor se refirió a ese particular momento.

“Hay una escena en la que estamos los tres supuestamente desnudos y uno siempre que hace escenas así, uno tiene protecciones y demás, la mía se caía y se caía y se caía, y en un momento no íbamos a salir de la escena y le dije a todo el mundo: ‘le pido a todos permiso, pero voy a tener que hacerla sin eso, si no quieren no miren, pero la tengo que hacer así’, y fue la única forma de sacarla adelante, y en esa escena yo soy el único que realmente está desnudo”, contó entre risas.

De igual manera, Raba reveló que no sintió pena pues sabía que estaba con profesionales. “A mí no me da pena, en mi casa no tenemos ningún tipo de pena, el cuerpo humano es bellísimo y no tiene uno qué avergonzarse de absolutamente nada, pero hay que respetar que de pronto alguien no se sienta cómodo con la desnudez de otra persona, entonces pregunté y todo el mundo me dijo que no pasaba nada, así que la hice así”.

¿Cuál fue el reto más grande que asumió Juan Pablo Raba en ‘Héroe por encargo’?

“Ser el eje de la comedia, a pesar de que a mí me gusta mucho hacer comedia, no me suelen contratar para hacerla, entonces, darle veracidad a ese personaje, que fuera real, que no fuera simplemente una payasada, sino que tuviera el toque justo de comedia, fue el reto más importante”, puntualizó.

En la producción también actuaron otros colombianos, entre ellos, Diego Vásquez, Sebastián Eslava, Roberto Cano, Fiona Horsey y Mauricio Cujar.