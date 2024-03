Majida Issa recordó cuando la expulsaron de México: “yo no accedí y me echaron”

Majida Issa es una artista polifacética. No solo actúa, también canta. Gracias a su talento y profesionalismo ha hecho un importante camino en la industria, no solo en Colombia, sino también en otros países del mundo.

Majida Issa Fotografía por: Instagram @majidaissa

La actriz es nieta de Teresa Gutiérrez y sobrina de los también actores Miguel Varoni y María Margarita Giraldo, razón por la que siempre ha llevado el arte en sus venas.

Antes de entrar a la televisión, Majida se fue a México donde vivió por siete años. Allí comenzó a estudiar y a prepararse, pero de repente, un día recibió la noticia que debía abandonar el país azteca.

“Hice mi carrera en un país distinto, en México, enfrentarme a esos maestros, a esos directores también fue un reto muy duro, muy difícil”, comenzó contando en una entrevista con Tatiana Franko.

¿Por qué echaron a Majida Issa de México?

La actriz reveló que su salida de ese país fue tan repentina, que solo tuvo 15 días para dejar todo lo que había construido y comenzar de cero en Colombia. “La manera en la que regreso aquí parece de chiste, de cuento, llevaba siete años en México haciendo teatro, y un día migración hace un sorteo y dice ‘vamos a sacar a 500 latinoamericanos y suramericanos’ y en el sorteo caí yo y yo con dos obras en proceso de ensayo, feliz porque realmente era algo que yo había soñado, estar en Bellas Artes”.

La actriz no entendía qué estaba pasando, así que tomó la decisión de contratar a un abogado para que, con sus conocimientos, le ayudara a demostrar que todos sus papeles estaban en regla, para no ser expulsada del país manito; no obstante, se encontró con otro inconveniente:

“Me llega la notificación que me tenía que ir en 15 días, busqué un abogado, me endeudé para poder pagarle, para que me ayudara a quedarme, porque no era algo que yo hubiera hecho mal, mis papeles estaban en regla. Finalmente, el abogado se portó bastante mal conmigo, quería en canje a sus servicios otras cosas, yo no accedí a dárselo y me echaron de México, con una maleta porque no podía pagar sobrecupo, a empezar otra vez de cero. Yo hasta ahí no había conocido el mundo de la televisión”, contó la actriz.

¿Cómo fueron los inicios de Majida Issa en la televisión?

Luego de ser expulsada de México, Majida regresó a Colombia. Sus primeros pasos en la televisión tampoco fueron fáciles: “me decían ‘pero tú eres rara. No eres ni fea, ni bonita, no te ves ni chiquita ni grande, tu perfil es raro’. Afortunadamente, a mí no me logró afectar eso porque yo tenía herramientas, entonces a mí no me podían convencer fácil, yo decía, ‘yo soy actriz, cómo así que no soy suficientemente linda y que soy fea’. Uno tiene que enfocarse en actuar, yo tenía esas herramientas y me pude defender. Me daba ira cada vez que me decían que era fea”, aseguró la actriz.