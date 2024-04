¿Cómo se llevan Andrea Serna y Mafe Aristizábal del ‘Desafío XX’? Esto confesaron

Cuando María Fernanda Aristizábal entró a hacer parte del Desafío XX no solo estaba enfrentando un reto laboral, también estaba cristalizando un sueño que había gestado desde que era una estudiante de colegio. La exreina de belleza había soñado toda la vida con ser presentadora y Andrea Serna era su referente. Por eso cuando esta última fue a Armenia a un evento, Aristizábal la vio en un centro comercial y no dudó en ir hasta allí a pedirle un autógrafo. “Quería ser como ella”. Para Andrea, por su parte, estar en los 20 años del reality más exitoso de la pantalla es una especie de graduación con honores, pues pese a que llevara Desafíos, también desde que comenzó con su carrera, quiso hacer parte de un producto tan emblemático.

Tanto Andrea como Mafe están cumpliendo un sueño anhelado, sin embargo, esto no quita que el sueño sea trabajado, retador y muy agotador. Más allá del glamur que se ve en pantallas, las dos conductoras, así como los desafiantes, lo entregan todo. Estudiar, entrenar, cuidarse en la alimentación, madrugar, trabajar fines de semana y festivos y mucho más está en el orden del día de las conductoras que viven bajo el mismo techo concentradas 100% lejos de sus familias.

¿Cómo llegó María Fernanda Aristizábal al Desafío XX?

La exreina colombiana 2022-2023 tenía en la mente ser anfitriona del Desafío, pero admite que cuando la llamaron a hacer castings, la tomó desprevenida. “Fue un proceso que tomó mucho tiempo un proceso que venía cultivando, trabajando, soñando y de verdad preparándome para para cuando se llegará a ese gran momento”; no obstante, también quiso dejar fluir. “Llegó un punto en el que ya lo solté y dije: ‘que sea lo que Dios quiera, si esto es para mí seguramente pronto me llamarán en el momento que sea el tiempo perfecto para mí y así fue. De la nada yo estaba en un viaje con mis amigas y me escriben directamente desde el Desafío que me quieren tener en el casting”. La exreina no dudó en preparase al máximo para la prueba. “Dije: ‘bueno voy con toda yo he estado esperando por esto y no espero un ‘no’ como respuesta”.

Poco tiempo después María Fernanda tenía el anhelado sí. “Y estoy hoy y esa es esta es mi presente que me tiene demasiado feliz”.

Si deseas saber cómo es la relación entre la exreina y Andrea Serna, así como las condiciones en que viven, sus rutinas de belleza, quiénes las visitan y todo lo que rodean a las conductoras del Desafío, que viven su propio reto. No dejes de comprar la más reciente edición de la Revista Vea, disponible de manera impresa o en versión AppVea. El reportaje trae además unas espectaculares fotos logradas en inmediaciones del campamento que ocupa el reality de Caracol.

