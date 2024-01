Sophie Ellis-Bextor revive su carrera gracias a la película Saltburn de PrimeVideo

La cantante inglesa Sophie Ellis-Bextor revive su carrera musical luego de 26 años en la industria gracias a la aparición del éxito de 2001 ‘Murder on the Dancefloor’ en la película Saltburn de Prime Video, la cual es protagonizada por una de las nuevas figuras del cine de Hollywood, el actor irlandés Barry Keoghan, quien interpreta al personaje de Oliver Quick, un joven estudiante de Oxford que al final de la cinta baila desnudo la canción al interior de una lujosa mansión.

¿QUIÉN ES LA CANTANTE DE ‘MURDER ON THE DANCEFLOOR’?

Aunque Sophie Ellis-Bextor inició su carrera artística con la agrupación Theaudience en 1997 cuando tenía 17 años, fue hasta el 2001 que presentó su primer disco como solista y de inmediato saltó a la fama mundial gracias al éxito ‘Murder on the Dancefloor’, su mayor éxito hasta el momento. El tema logró el número 2 en las listas del Reino Unido y fue la canción más escuchada y bailada de Europa en el 2002. A pesar de esto y aunque se escuchó en todo el planeta, en ese momento no le quedó tan fácil su ingreso al top de los Estados Unidos, pero ahora, veinte años después, logra lo inesperado tras ingresar al codiciado Billboard Hot 100, el listado más importante de Norteamérica, gracias a su aparición en la banda sonora de la exitosa comedia negra de Prime Video, SaltBurn.

SOHIE ELLIS-BEXTOR TARDÓ 20 AÑOS PARA INGRESAR A BILLBOARD

‘Murder on the Dancefloor’ es un himno del empoderamiento y de las pistas de baile de inicios de los 2000. Su interprete, Sophie Ellis-Bextor convirtió el tema y su video musical en una sensación por aquella época, y aunque la artista no detuvo su carrera, jamás volvió a tener un éxito como este y luego su carrera se centró solo en Europa. El hecho de que por primera vez y sin estar vigente en América logre ingresar al Billboard Hot 100 luego de dos decadas se lo debe al éxito de la película Salburn de Prime Video, cinta que relata la lucha del joven y tímido estudiante Oliver Quick (Barry Keoghan) para encontrar su lugar en Oxford mientras se ve atrapado en los encantos del joven aristocrático Felix Catton (Jacob Elordi). La película esta en el top de las más vistas y la canción también ha ingresado en el Top Global de Spotify ¿Ya la viste? Revive el video musical de Ellis-Bextor y no te pierdas la cinta en plataformas.

