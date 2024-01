Shakira y Bizarrap a un año de haber hecho historia tras cambiar el rumbo del pop

Hace exactamente un año la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap hicieron historia, y para muchos, cambiaron la historia reciente de la música latina con el lanzamiento de su Bzrp Music Session Vol. 53, una canción de pop urbano con mezcla de electropop y synthwave que es básicamente una ‘tiradera’ de la barranquillera a su expareja, Gerard Piqué.

Te puede interesar: ‘Aleks Syntek de La Voz Kids: estas son las canciones que lo hicieron famoso’.

EL DÍA QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DEL POP LATINO

El 11 de enero del 2023 Bizarrap y Shakira lanzaron su primer ‘junte’ con la Bzrp Music Session Vol. 53, canción compuesta por la colombiana y el argentino en compañía de Kevyn Cruz y Santiago Alvarado, así como la producción musical de Bizarrap. Al día siguiente, el día 12 de enero, la canción ya era todo un éxito mundial, siendo la más reproducida de plataformas en streamming como Spotify y la más escuchada en Youtube gracias a un sencillo pero contundente video de la sesión. La recepción fue global y de inmediato acaparó titulares en todo el mundo, no solo por su tema y letra, también por el video y el virtuosismo de cada uno de los artistas en sus respectivos oficios.

Shakira y Bizarrap durante la primera presentación en vivo de su Bzrp Music Session Vo.53 Fotografía por: Instagram @shakira

LOS RECORD DE LA BZRP MUSIC SESSION VOL. 53

En tan solo 24 horas la Bzrp Music Session Vol. 53 de Shakira y Bizarrap había logrado más de 14 millones de reproducciones en Spotify y más de 63 millones de vistas del video en Youtube, sus dos primeros récords. Además, se convirtió en la canción que más rápido alcanzó 100 millones de vistas en Youtube y la más reproducida en una semana en Spotify con 80 millones; lo anterior convirtió al sencillo en el mejor estreno de una canción latina en la historia de ambas plataformas.

La canción ya es un hito para la música latina y para la carrera de ambos artistas. Shakira logró romper 10 récords Guinness más, para un total de 14, gracias a este tema. Estos son: 1- Primera vocalista femenina en debutar en el Top 10 del Billboard Hot 100 con un tema en español. 2- Mayor cantidad de No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard para una artista femenina. 3- Primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard. 4- Más semanas acumuladas en el No. 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard para una artista femenina. 5- Mayor cantidad de éxitos Top 10 en la lista Hot Latin Songs de Billboard para una artista femenina. 6- Mayor cantidad de éxitos Top 10 en la lista Latin Airplay de Billboard para una artista femenina. 7- Mayor cantidad de No. 1 en la lista Latin Pop Airplay de Billboard para una artista femenina. 8- Mayor cantidad de éxitos Top 10 en la lista Latin Pop Airplay de Billboard para una artista femenina. 9- Mayor cantidad de No. 1 en la lista Latin Digital Song Sales de Billboard. 10- Mayor cantidad de listas de Billboard encabezadas por una canción en español de una artista femenina.

Te puede interesar: ‘Conciertos 2024 en Colombia: artistas, fechas, ciudades y escenarios. ¡Agéndate!’.