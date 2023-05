Shakira, ¿por qué su canción se llama Acróstico? Aquí te lo explicamos

Acróstico se ha convertido en la canción más sonada en esta temporada del mes de la Madre. EL tema compuesto por Shakira y lanzado la semana anterior muestra el lado más sensible y maternal de la barranquillera, pues evidencia todo lo que una madre hace y siente por sus pequeños Milan y Sasha, producto de su relación con Gerard Piqué. Desde el mismo instante en que el previo del tema fue lanzado cautivó al público que supo que en esta ocasión la artista colombiana hablaba de lo que siente por sus hijos quienes son la prioridad en su vida.

EL video oficial enternece aún más a los seguidores de la cantante que no han dudado en llenar de elogios a la cantante que regresa a las baladas con la creación en la que incluso se ve el talento vocal de sus hijos quienes interpretan algunos de los versos.

¿Dónde menciona Acróstico a Milan y a Sasha?

La canción que se titula Acróstico, como esos versos que se crean a partir de las letras de un nombre propio también contiene los nombres de Milan y Sasha en su contenido.

Aquí te mostramos en dónde menciona a sus hijos por si no lo has descubierto.

La estrofa que tiene las iniciales de MILAN es:

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Por su parte, la artista homenajea a Sasha en la siguiente estrofa:

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Con Acróstico, Shakira reafirma que sus hijos son el motor de su vida y que a pesar del dolor o las dificultades que ella pueda enfrentar, está dispuesta a lo que sea con tal de que los pequeños sonrían y sean felices.

