No Doubt, Peso Pluma, J Balvin, Doja Cat, Blur y más confirmados en Coachella 2024

Con una nómina de más de 130 artistas el Festival de Música y Artes de Coachella Valley reveló los nombres del talento que estará deleitando durante dos fines de semana a quienes deseen asistir a este famoso evento que se celebra cada año en California, Estados Unidos. Conoce el nutrido cartel de agrupaciones y cantantes que estarán de concierto muy pronto en su edición 2024.

Te puede interesar: ‘Kings of Leon reemplazará a Paramore en el FEP 2024. Así quedó el cartel’.

No Doubt en cabeza de Gwen Stefani se presentarán en Coachella 2024 Fotografía por: Douglas Mason

EL REGRESO DE NO DOUBT A LOS ESCENARIOS

Entre las noticias más destacadas tras el anuncio del cartel oficial para la edición 2024 del festival de música Coachella está el regreso a los escenarios de la legendaria banda de rock alternativo, dance y reggae No Doubt, quienes iniciaron su carrera en 1986 y tras varios recesos, desde el año 2015 no se presentan en conjunto. De esta manera y tras anunciar que este año girarán por el mundo, los liderados por la cantante Gwen Stefani inician un recorrido en el Valle de Indio en California que los llevará por varios escenarios para cantar éxitos como It’s My Life y Don’t Speak.

Te puede interesar: ‘Conciertos 2024 en Colombia: artistas, fechas, ciudades y escenarios’.

MÁS ARTISTAS, FECHAS Y LUGAR DE COACHELLA 2024

Los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril el festival Coachella volverá a ser el epicentro de la música para presentar en el Empire Polo Club del Valle de Coachella del desierto de Colorado en California a más de 130 artistas, entre bandas y solistas, que con sus sonidos harán de esta una fiesta global. Junto a No Doubt estarán nombres de la talla de Lana Del Rey, Peso Pluma, Tyler, The Creator, Blur, Ice Spice, Bizarrap, Ateez, Jungle, Doja Cat, J Balvin, Carin León y Dj Snake; entre otros talentos que demuestran la variada y rica propuesta musical del afamado evento.

Te puede interesar: ‘Conciertos Juanes en Colombia: cuándo son, en dónde y precio de boletería’.