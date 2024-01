Kings of Leon reemplazará a Paramore en el FEP 2024. Así quedó el nuevo cartel

La organización del Festival Estéreo Picnic acaba de confirmar que “debido a circunstancias personales de la banda, Paramore no se presentará en el FEP”, menciona el comunicado oficial, que además aclara que la cancelación no es exclusiva para este importante evento musical de Colombia, ya que también afecta otros festivales y menciona que la agrupación estadounidense no estará “Ni en el Lollapalooza Brasil, ni en el Vive Latino de México”.

Entendiendo el desconcierto que seguramente tendrán muchos fanáticos de la banda Paramore, el comunicado finaliza brindando alternativas para el público, “Las personas que compraron boleta individual del jueves 21 de marzo, podrán mantener su entrada o podrán cambiarla por cualquiera de los otros días”, invitando a quienes deseen la modificación a comunicarse con Eticket.co.

KINGS OF LEON REEMPLAZA A PARAMORE

La nota de prensa difundida por el Festival Estéreo Picnic también anuncia que la agrupación que reemplazará a Paramore como cabeza de cartel el día jueves 21 de marzo será Kings of Leon, reconocida banda de rock originaria de Nashville, Tenesse. “Reconocidos como una de las bandas de rock alternativo más grandes del mundo en los últimos 20 años, han sido la atracción principal en los festivales más grandes y prestigiosos del planeta, incluyendo Coachella, Glastonbury, Roskilde y varios Lollapalooza”, así presenta a su nuevo headliner el festival capitalino que también tendrá en su primer día los shows de bandas como Limp Bizkit y Thirty Seconds to Mars.

CARTEL COMPLETO CONFIRMADO DEL FEP

Aparte del cambio de Paramore por Kings of Leon como headliner para el día 1 del Festival Estéreo Picnic 2024 que se realizará este año en el Parque Simón Bolívar de Bogotá del 21 al 24 de marzo, el resto de la nómina no presenta mayor modificación, manteniendo todos sus talentos confirmados hace más de un mes. El cartel es este:

JUEVES 21 DE ABRIL - DÍA 1 FEP

Kings of Leon, Limp Bizkit, Hozier, Thirty Seconds to Mars, King Gizzard & The Lizard Wizard, Rina Sawayana, Bad Gyal, ZHU, Floating Points, Future Islands, Laura Pérez, Maca & Gero, Tornall, Buha 2030, Mala Bengala, Lucas Hill y Mariscos.

VIERNES 22 DE ABRIL - DÍA 2 FEP

SZA, Sam Smith, Greta Van Fleet, Phoenix, Black Coffee, James Blake, Proyecto Uno, Dove Cameron, Arca, Four Tet, Omar Apollo, Nothing But Thieves, Overmono, Verraco, Akriila, Divino Niño, Irepelusa, Matar Fuma, Sa!koro, Okraa y Ana María Oramas.

SÁBADO 23 DE ABRIL - DÍA 3 FEP

Feid, Placebo, M.I.A., Grupo Frontera, Tainy, Who Made Who, The Blessed Madonna, Fruko y sus Tesos, Poolside, Kittin, XXXXXX, Penyair, Dillom, Nuclear Digital Transistor, Homie!, El Kalvo, Afro Legends, Lolabúm, More y Laurel.

DOMINGO 24 DE ABRIL - DÍA 4 FEP

Blink-82, Arcade Fire, The Offspring, The Blaze, Kevin Kaarl, Nicki Nicole, Jaden, La Etnnia, YSY A, Yves Tumor, Latin Mafia, Oblivion’s Mighty Trash, Verito Asprilla, Ruzto, Los Dinosaurios Murieron Ayer, Selene, Volcán y Caballos de Fuerza.

