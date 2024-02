Letra completa de ‘Plis’ la nueva canción de Camilo y Evaluna

Luego de cuatro años de matrimonio y diez de haberse conocido, Camilo y Evaluna lanzan una romántica canción que habla de la felicidad y la paz que les genera una relación sentimental. A solo unas horas de su lanzamiento, el video del sencillo ya tiene más de quinientas mil reproducciones.

Camilo, quien sorprende con su primer capitulo musical del 2024. “UN” lo conforman tres canciones inéditas tituladas “Gordo”, No se vale” y el sencillo principal “Plis”, una colaboración con su esposa Evaluna y la cuál habla de agrandar la familia.

Te puede interesar: ¿Camilo y Evaluna esperan su segundo hijo? Este fue el importante anuncio

Letra de ‘Plis’, canción de Camilo y Evaluna

No hay necesidad de ver con una lupa para ver mis defectos

Que de montañas se agrupan

No me los tengas en cuenta

que comparado con lo que siento por ti, son una cosa diminuta

Toda mi casa se llenó de grietas, es demasiado el amor

Y hasta que se revienta despacio

Que estoy vendiendo todo lo que tengo para hacer más espacio

Dime qué estamos esperando

Que ya se asoma el futuro

Lo vi en la esquina doblando

Coro:

Vayámonos de acá, plis... a nuestro lugar feliz

Al lado del mar y dejemos todo atrás

Vayámonos de acá, plis... a nuestro lugar feliz

Al lado del mar y dejemos todo atrás

Contigo no me falta nada, contigo no me falta nada

Y si en nuestra casa es lo que te preocupa

Si tu quieres me leo un libro de arquitectura, pero no vale la pena

Que no conozco nadie mejor que yo haciendo castillos de arena.

Dime qué estamos esperando

Que ya se asoma el futuro

Lo vi en la esquina doblando

Coro:

Vayámonos de acá, plis... a nuestro lugar feliz

Al lado del mar y dejemos todo atrás

Vayámonos de acá, plis... a nuestro lugar feliz

Al lado del mar y dejemos todo atrás

Contigo no me falta nada, contigo no me falta nada

Plis, que me va a faltar bebé

(No me falta nada)

Un masajito y unas trencitas en, la playita mi amor

(No me falta nada)

Entre castillos de arena seré tu rapunzel

(No me falta nada)

Tengamos 10 muchachitos y que tengan tus ojitos.

Te puede interesar: La noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea