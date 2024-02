´Milagro de fe´, la conmovedora película sobre el amor incondicional de un padre

Las historias de la vida real se han convertido en una de las fórmulas más efectivas para conquistar las pantallas de cine o las del streaming. Y ese es el ingrediente principal de la nueva cinta colombiana que entrará en cartelera. Se trata de Milagro de fe, escrita y dirigida por Ángel Ayllon, que muestra el drama de un padre de familia que está dispuesto a todo por salvar a su hija del mundo de la drogadicción.

El director reveló a Vea que inició la concepción de la trama cuando “saliendo de una iglesia en Bogotá, un amigo me presentó a un señor y a su hija. Él me comentó que Dios le había ayudado a hacer posible algo imposible, rescatar a su hija. Me sorprendió mucho y me empezó a contar cómo su hija había sido manipulada para ser drogada y prostituida por su novio y como intentar su rescate del lugar”.

¿Dónde se rodó Milagro de fe?

La película en la que participan Daniela Trujillo, Andrés Toro, Mike Moreno, Jesús Forero y Alberto palacio, entre otros fue rodada entre Bogotá y Cota y “tuvimos que rentar unas bodegas y convertirlas en El Bronx de Bogotá porque grabar allí nos era imposible por seguridad”, reveló Ayllón, quien además anticipó que será proyectada también en República Dominicana y Ecuador y espera doblarla al portugués y al inglés para ofertarla en las plataformas de streaming.

1/6 Elenco Milagros de fe Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 2/6 Mauricio Cujar Jim Velásquez Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 3/6 Hans Martínez Ayda Valencia Mike Moreno Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 4/6 Yenny Osorio Angel Allyon Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 5/6 Christian Rojas Adriana Bottina Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 6/6 Andrés Toro Daniela Trujillo Jesús Forero Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez Elenco Milagros de fe

La premier de la cinta fue el 6 de febrero y además de los actores y el equipo de producción acudieron invitados especiales y algunos artistas cercanos al elenco.

