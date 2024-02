Ana Gabriel celebrará 50 años de carrera en Colombia. Fechas y ciudades de la gira

Ana Gabriel es llamada la reina de la ranchera. La cantante de 68 años es conocida en todo el continente por temas como Ay amor, Quién como tú y Simplemente amigos. La artista mexicana, nacida en Guamúchil, cuyo nombre de pila es María Guadalupe Araujo Yong, demostró su talento a los 7 años cuando también empezó a cantar y componer sus primeras letras de canciones.

A los 15 años su familia se trasladó a Tijuana en busca de mejores oportunidades y allí la intérprete alternó la música con estudios de contabilidad. Los fines de semana cantaba en bares de hoteles de la ciudad que poco a poco dejaron al descubierto su talento.

Para 1984 se inscribió en el ´Festival Valores Juveniles de la Canción´ donde por una serie de equívocos de comunicación no pudo presentarse como intérprete, pero los organizadores le dijeron que se podía inscribir como compositora. Allí, con el tema No me lastimes más, ocupo un segundo lugar.

A partir de ese momento, la cantante comenzaría una carrera más sólida, pues pudo lanzar su primer álbum. Son en total 50 años de carrera artística, y 40 de su primer álbum, en los que ha logrado diversos premios y reconocimiento. Grammy Latino, Billboard y OTI por mencionar algunos. La mexicana acaba de anunciar mediante sus redes sociales que este 2024 celebrará en varios países del continente esta trayectoria y Colombia es uno de ellos, pues llegará con su tour ´Un deseo más´.

Fechas y ciudades del tour de Ana Gabriel en el 2024

En el país tendrá, por ahora, cinco ciudades. En Montería estará el 15 de junio, en el estadio 18 de Junio; el 20 cantará en Bucaramanga, en el estadio Alfonso López; el 22 en Cali, en el estadio Pascual Guerrero; el 28 en Villavicencio, en el coliseo Las Malocas; y el 30, cierra en Neiva, en el Arena de la capital opita.

“Toc, Toc. Por fin y con el corazón lleno de amor, comparto la segunda parte de la Gira por el Cono Sur “un Deseo Más” acompáñenme en esta Aventura de 50, si, de 50, y así, poder abrazarlos de nuevo con mi música, ese es mi deseo y mi anhelo más grande. Y Será Para Siempre”, escribió la intérprete de Mi Talisman en su Instagram a sus más de millón trescientos seguidores de la red. El post lo acompañó con un afiche con las ciudades y fechas que visitará en su tour. A la publicación reaccionaron fanáticos de la artista de diversos países. Algunos colombianos extrañaron fecha para Medellín y Bogotá. De momento, no se han contemplado dichos lugares, pero es probable que ante las solicitudes la artista pueda abrir nuevos shows en el país.

