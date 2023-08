Ana Gabriel está de luto. Así despidió a su amada hija Mia: “Descansa en paz”

“Con gran dolor les comunico que mi hija “Mia” el día de ayer cruzó el arco iris, permanecí ausente y en silencio observando como su aliento se apagaba lentamente, las enseñanzas durante 10 años (por cumplir 15 de vida) de lucha fueron el mejor ejemplo que recibimos los que estuvimos cerca. Su alegría por la vida, su valentía, sus fuerzas por seguir luchando hasta el ultimo suspiro, y su protección, fueron siempre una lección para mí, pero su dignidad por la vida, por ella misma fue lo que fue más”, escribió la cantante Ana Gabriel, intérprete de éxitos como Quién como tú, dando así a conocer la importancia del ser que tuvo que despedir con dolor a su amada Mia.

“No hay palabras en mi corazón que puedan expresar tan grande amor”, puso la sinaloense en otro espacio de su mensaje donde también dio a conocer lo que aprendió de Mia. “Fue por Mia que aprendí que la gratitud es la más grande bondad de todo ser viviente, pero que pocos conocen. Aprendí que su actitud por darlo todo no se limitaba con nada, me regalaste años de amor a pesar de todo lo que viviste”, agregó.

Ana Gabriel aprovechó la partida de su mascota Mia para recordar a Jazz, otra de los peludas que también fue muy importante en su vida y a quien tuvo que despedir hace un tiempo “Sé que mi corazón y el de los fans se quedarán tristes, pero no es para menos cierto, hija, que tú y Jazz vivirán siempre conmigo y con los que les amaron, sobre todo Lulú que dejó parte de su vida cuidándolas”, mencionó Ana.

“Descansa en paz, hija que aquí tu madre humana te amará siempre y te agradecerá por el amor que durante casi 15 años le diste”, escribió la cantante que incluso repitió su post en su feed, probablemente como reiteración de su dolor y agradecimiento por lo vivido. Los seguidores de la artista se solidarizaron y le enviaron mensajes de apoyo y pésame.

Musicalmente Ana Gabriel ha estado bastante activa estuvo de gira por varios escenarios de Europa donde ofreció recitales en ciudades como Milan y Paris. A su regreso a México ocurrió la muerte de su mascota.