Harrison Ford y Brad Pitt tuvieron una pelea en el ´set´ ¿Ya se reconciliaron?

Con el próximo estreno en salas de cine de la quinta entrega de la saga de Indiana Jones, El dial del destino, que será el 30 de junio, el actor y estrella de Hollywood, Harrison Ford, recordó, en una entrevista que dio a la revista Esquire, las discrepancias que tuvo con Brad Pitt, otros de los grandes del medio, durante el rodaje de la película Enemigo íntimo, en 1997.

Ford y Pitt, que han compartido créditos con cientos de colegas en sus trayectorias, de 57 y 36 años respectivamente, coincidieron en el set por primera y única vez en Enemigo íntimo, cinta que, a pesar del mal ambiente en rodaje, tuvo una buena recaudación en taquilla. Lo que confirma que reunir a grandes estrellas es una apuesta que cautiva al público, pero que tiene su lado negativo cuando estas no tienen empatía.

Harrison Ford y Brad Pitt no se entendieron en el 'set' de 'Enemigo íntimo'. Fotografía por: Getty Images

Los egos de Brad Pitt y Harrison Ford chocaron

Y es que el ego de las estrellas del séptimo arte puede llevar a que el ambiente en el rodaje de una producción se convierta en un verdadero infierno, más cuando comparten la mayoría de las escenas, como fue el caso de esta cinta, dirigida por Alan J. Pakula, donde Ford le da vida a un policía newyorkino de origen irlandés quien recibe en su casa a Pitt, un supuesto inmigrante de Irlanda, trabajador de la construcción que busca una mejor vida, cuando en realidad es un miembro del IRA que quiere comprar armas.

Según recuerdan en producción, los dos actores tuvieron diferencias desde un primer momento y la relación tuvo varios momentos álgidos, pero nunca llegaron a las manos. La situación se complicó por el hecho de ser protagonistas y además, productores de la cinta. “Lo primero que quiero decir es que admiro a Brad y creo que es un actor estupendo. Y es un tipo decente, pero ni siquiera nos poníamos de acuerdo sobre el director hasta que llegó Alan Pakula”, comentó el actor.

Luego las desavenencias fueron por el guion final, pues cada uno quería hacer sus propios cambios. “No había un guion con el que ambos estuviéramos de acuerdo”, confesó a Esquire. “Brad tenía un personaje muy complicado y yo también quería que mi personaje lo fuera, porque la cinta no era de buenos contra malos. Y ahí es cuando se me ocurrió la escena del tiroteo y me puse a trabajar con un guionista, pero cuando llegó el día del rodaje, no teníamos un guion que Brad hubiese aceptado. Los dos teníamos ideas distintas sobre la película”.

“Fue un rodaje complicado, pero me encantó el resultado”, reconoció Ford sobre el filme, que fue bien calificado por los críticos y que también fue exitoso comercialmente, logrando una recaudación superior a los 140 millones de dólares con un presupuesto de 90. Luego de esta experiencia, Ford y Pitt se han dejado ver juntos en distintos escenarios, donde se ve una relación formal, pero no tanto para volver a compartir set, pues según una fuente, Pitt comentó que Ford estaba en su lista negra de actores con los que no quiere volver a trabajar.

Así es la lista negra de Brad Pitt de actores con los que no quiere volver a trabajar

Aaron Taylor-Johnson, su compañero de reparto en Bullet Train, reveló el curioso inventario del actor norteamericano. Mientras Brad Pitt celebra los frutos recogidos por el estreno reciente del filme y se muestra divertido en la campaña de promoción, Aaron Taylor-Johnson, su compañero de reparto en el filme de acción, se ha dedicado a dar titulares que involucran a Pitt, entre ellos la existencia de una lista con los actores con los que volvería a trabajar y los que no, como revelaba para Variety.

“Él solo quiere traer luz y alegría al mundo y estar rodeado de personas que están allí para pasar un buen rato. Trabajas con muchos actores y después de un tiempo empiezas a tomar notas: ‘Definitivamente no volveré a trabajar con esta persona nunca más’”, señalaba Taylor-Johnson. “Brad también tiene esta lista: la lista de ‘buenos’ y la lista de mierda”.

¿Quiénes pertenecen a la lista negra?

Aunque su compañero de reparto no develaba los nombres incluidos en estas listas, los medios de comunicación y las redes sociales han hecho sus cábalas sobre quiénes podrían estar en cada una. Muchos apuntaban a Tom Cruise dentro de los actores con los que Pitt no querría volver a trabajar, después de su trabajo juntos en Entrevista con el vampiro.

Un hecho provocado por la tensión en el rodaje del filme de 1994 de Neil Jordan, que el mismo Pitt explicaba hace un tiempo. “Él es el polo norte y yo el sur. Siempre pensé que había una especie de competición subyacente entre los dos que impedían que tuviésemos una conversación real. No era algo desagradable, pero era algo que estaba ahí y me molestó un poco”.

Por su parte, Pitt también se ha granjeado otros enemigos a lo largo de sus más de 30 años en la industria cinematográfica. Por el contrario, el actor ha repetido en varias ocasiones con intérpretes como Sandra Bullock, Michael Fassbender, Tilda Swinton, Casey Affleck, Cate Blanchett o George Clooney, entre muchos otros, demostrando su buena sintonía.