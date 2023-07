‘Good Doctor’: así se preparó Freddie Highmore para interpretar al Dr. Murphy

Te puede interesar: ‘Stranger Things’ temporada 5: llega una actriz de ‘Terminator’ al elenco

Hasta ese momento, el conocimiento del artista sobre el autismo se limitaba a algunas personas de su entorno que presentaban esa condición, pero un material audiovisual le permitió verlo desde otra dimensión. “Leo mucho y vi un brillante documental en Netflix llamado ‘Autism in Love’, que es genial, porque se centra en la emoción más humana y profunda que podemos sentir, que es estar enamorado”, recordó para Los Angeles Times.

Freddie Highmore leyó, recibió asesoría y visualizó material sobre el autismo, pero hoy sigue estudiando sobre el tema. Fotografía por: Cortesía Canal sony channel

Highmore sigue estudiando

David Shore, el guionista principal del programa, fue su compañero de cruzada, y antes de hacer el piloto hicieron la investigación respectiva, con la asesoría de la consultora Melissa Reiner, “también leímos libros, piezas de literatura y documentales que pensamos que eran útiles o que nos darían algún tipo de visión de la construcción de este personaje”, le dijo a ABC Popcorn. Aún después de estar en plena filmación, Freddie recibe una buena retroalimentación por el desarrollo de su personaje y sigue estudiando, como si fuera realmente un médico. “He hablado con personas que sienten que tienen una conexión personal con el programa a través del autismo y están contentos o agradecidos de que esté tratando de crear conciencia de esa manera”, le dijo al portal Digital Spy.

En esta serie, que actualmente se ve en Colombia por Sony Channel, y que los directivos de ABC confirmaron, tendrá una séptima temporada, la caracterización de Freddie Highmore ha merecido muchos elogios, precisamente el especial cuidado con que dispone de su cuerpo para lograr representar a la perfección la condición del doctor Shaun Murphy, en especial, la forma en que pone sus manos, pues según le dijo el actor a Los Angeles Times, los pequeños que eran diagnosticados, eran animados a adoptar esa postura. Para el artista, una de las grandes virtudes de Murphy es la humanidad que muestra en cada capítulo, como se lo mencionó a USA Today. “A menudo, las personas con autismo en la pantalla han sido representadas como gente sin emociones o singularmente enfocadas en una cosa, y eso no es cierto. Podemos ver a Shaun en momentos de alegría, lo que lo hace emocionar, junto con la lucha real que está enfrentando”.

Johnny Deep recomendó a Freddie Highmore

Freddie Highmore tenía 13 años cuando interpretó a Charlie Bucket, el niño que gana el tiquete dorado y con su abuelo, visita el mítico lugar donde se hacían las mejores golosinas en Charlie y la fábrica de chocolates, un rol que obtuvo gracias a Johnny Deep, quien había quedado gratamente sorprendido con el trabajo del pequeño en Finding Neverland, en 1999. El londinense de 31 años también es celoso de su vida privada, tanto que se supo de su matrimonio cuando Jimmy Kimmel, en su show, le preguntó por el anillo que llevaba. El actor, que no tenía redes sociales, no reveló la identidad de su compañera de vida, pero contó que no les gusta ponerse el rótulo de ‘esposos’.

