“Soy como cualquier otra mujer”, Elizabeth Gutiérrez, de ‘Ojos de mujer’

Elizabeth Gutiérrez, Chiky BomBom y Érika de La Vega son las panelistas de Ojos de mujer, producción que estrenó su tercera temporada en E! Entertainment. En este espacio, donde Carla Medina oficia como moderadora, se debaten temas de interés y se busca potenciar el empoderamiento femenino. Precisamente, Vea habló con Elizabeth sobre lo que significa el regreso a las pantallas de Latinoamérica para reencontrarse con su público. “Estamos felices, mucha evolución personalmente en tres temporadas, muchos temas que hemos tocado muy padres y cada vez se ponen mejores, se abren debates que ojalá también trasciendan a las casas y que puedan empezar una conversación. Eso es lo que queremos, que nosotros podamos empezarlas y ustedes las continúen en su casa con esta tercera temporada”. En esta nueva versión, los seguidores de Ojos de mujer tendrán, en cada episodio, la oportunidad de ver en el set a una invitada especial, con un punto de vista diferente y sus propias vivencias, algo que, en el terreno personal, ha sido benéfico para la celebridad nacida en Los Ángeles en 1979. “Me ayudó muchísimo a escuchar esas visiones, porque nosotras hablábamos de temas, pero no éramos expertas o no lo habíamos vivido en carne propia. Traer ese tercer elemento al programa de verdad nos ayudó muchísimo, y siento que a los televidentes también les va a encantar”.

“Los temas se ponen hasta más buenos, la complicidad entre nosotras es aún mejor que en las temporadas pasadas y bueno, van a poder aprender con nosotras también”, dice Elizabeth Gutiérrez. Fotografía por: CORTESIA

Las enseñanzas de ‘Ojos de mujer’

Carmen Aub, Daniela Álvarez, Alicia Machado, Mara Cifuentes, María Alejandra Requena y Scarlet Ortiz, son algunas de las invitadas a Ojos de mujer. “Son unas divinas, unas mujeres hechas y derechas, que de verdad aportan mucho”. De hecho, Elizabeth reveló que uno de los temas que le generaba interrogantes. “No sabía mucho de ese tema y fue sobre los cambios de sexualidad. No entendía mucho las diferencias entre uno y otro, entonces fue muy educativo para mí entender y escuchar alguien que lo está viviendo en carne propia y darnos un punto de vista sobre el bullying que pasan, ¿Cómo es el todo el proceso?, ¿Por qué llegaron a ese punto? Y entenderlos de verdad, porque todos somos tan diferentes, que a veces muy rápidos en juzgar y no entendemos el porqué de ciertas decisiones. Creo que eso va a ayudar mucho, me ayudó mucho a mí y estoy segura de que les va ayudar también mucho a los televidentes, para entender muchos puntos de vista, aceptarnos y respetarnos”.

Ambiente de grabación “hay mucho compañerismo”

Chiky BomBom, Érika de La Vega, Elizabeth Gutiérrez y Carla Medina, la moderadora del espacio, tuvieron la oportunidad de estar juntas en el set, y desde el primer día lograron un match increíble, que se traduce en su trabajo ante cámaras. “Nos apoyamos y ayudamos, y si una está como que no sabe qué decir, la otra brinca y la ayuda. Hay mucho compañerismo y todas somos muy profesionales, no hay nada de eso de que ‘yo quiero hablar más que ella’. Creo que lo más importante es el programa, él es el protagonista y todas entendemos que vivimos una vida muy diferente, pero que podemos aportar”.

“Mi carro es mi oficina¨

Actriz, empresaria, presentadora y modelo, casada con el actor William Levy y madre de Christopher y Kailey, Elizabeth tiene tiempo para todo y no se considera una heroína. “La verdad, soy como cualquier otra mujer. Creo que todas somos capaces de ser profesionales, amas de casa, podemos hacer tantas cosas a la vez. Creo que es un tema de organización y de tiempo de calidad que le das a tu familia. Yo creo que las mujeres podemos hacer muchas cosas si nos organizamos bien en tiempo y no soy la excepción, todas las mujeres hacen eso, van a un trabajo larguísimo, llegan a la casa, limpian, cocinan, están con sus hijos, ayudan con las tareas y eso es parte de ser mujer, eso es lo lindo de serlo”.

La presentadora no se detiene durante el día. “Voy en mi carro y estoy hablando ordenando comida, hablando con el médico, mi carro es mi oficina (Risas). Ese es mi tiempo para organizar todo, pero lo hago sin pensar, si me paro a pensar en todo lo que hago durante el día, me canso de pensarlo, pero hago una cosa a la vez y punto y se puede, no es algo del otro mundo, no es algo que nuestros padres no hicieron, lo veo como como parte de la vida”.