Festival de Cine Cristiano gratis en Bogotá: conoce las películas que se exhibirán

Esta semana, del 5 al 9 de septiembre, se realizará en Bogotá la cuarta versión del Festival de Cine Cristiano. El evento incluirá proyección de películas, cortometrajes, conversatorios y charlas con los talentos artísticos y los creadores de las distintas piezas que harán parte de la agenda.

Escenarios como la Cinemateca de Bogotá, carrera 3 número 19-10, y el auditorio Hernán Linares de Uninpahu, Carrera 18A número 40-14, serán los puntos principales del evento. La inauguración será el martes 5 de septiembre en la sala 2 de la Cinemateca a las 7 p.m. con la película peruana Atrapados, del director Pedro Ramírez Ugarte. La cinta cuenta la historia de Mateo, un niño que vivió la violencia familiar y fue abandonado por sus padres, asumiendo el cuidado de sus menores hermanos usando su gran talento. Mateo busca arrancar sus odios y salir de sus tormentos, pero se hunde aún más. Al pisar fondo decide acabar con su vida, pero algo sobrenatural le da un giro total a su existencia.

Talleres y conversatorios en el Festival de Cine Cristiano

El 7 de septiembre habrá un taller de guion con Idania Velásquez a las 9 a.m. en el Auditorio Hernán Linares. En ese mismo escenario a partir de las 11 a.m. se hará la exhibición de los cortos colombianos Privilegio, de Jonatan Gutiérrez; Por Ti, de Nathaniel Gutiérrez; Skater, de Andrés Lucas; y Opossite, de Jhon Rivera. También se presentarán Entre Let Mots, del director francés Farid Ismall y El buzón, del hondureño Cesar Lamb.

También te puede interesar: La trama de Un sueño posible fue mentira y piden a Sandra Bullock devolver el Óscar

El 8 de septiembre se exhibirá a las 9 a.m. en auditorio Hernán Linares Vuelve, del director José Manuel Ospina. A las 11 a.m. será el panel ´Transformando la industria´ y a las 1 p.m. el conversatorio Sound Of Freedom con algunos de los talentos de la cinta.

El 9 de septiembre en la Cinemateca Distrital a las 10 a.m. será el conversatorio Sana, Sonríe y ve al Cine, que contará con el director Diego Gómez, del cortometraje animado Rose.

La clausura será a las 7 p.m. con la exhibición de los cortometrajes We can talk? del director Alex Jácome Charlotte Thomas; Mujer con Alas, de Adolfo García Correa, y Sigue la vida, de Lilia María Herrera Jiménez.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento