La Trama de ´Un sueño posible´ fue mentira y piden a Sandra Bullock devolver Óscar

La película Un sueño posible con Sandra Bullock se convirtió en una inspiradora historia sobre cómo alcanzar los sueños usando el potencial y con la ayuda de los demás. Basada en la vida real, o eso se creía hasta hace unos días, mostró cómo un joven afroamericano de gran tamaño, pero tímido e inseguro, se convirtió en estrella de la NFL, luego de que una familia blanca rica y sensible lo adoptara y le apoyara emocional y económicamente.

La película le significó el premio Oscar para Sandra Bullock quien interpretó a la madre adoptiva, no obstante, ahora sale a la luz que lo narrado allí fue mentira.

Aunque la cinta se estrenó hace más de 10 años en el 2009, Michael Oher, exestrella de los Ravens de Baltimore, en quien se inspiró la trama, denunció el pasado lunes 14 de agosto a la familia que supuestamente lo había adoptado por haberlo engañado para hacerle firmar una tutela, especie de cesión de poder, para enriquecerse con los logros de él incluidas las ganancias de la película, que obtuvo más de 300 millones de dólares en taquilla.

La familia Tuohy, según lo reveló el exdeportista, que hoy tiene 37 años, en cabeza de Sean y Leight Anne Tuohy lo engañó y estafó deliberadamente, según su abogado.

“Michael Oher descubrió esta mentira para su disgusto y vergüenza, en febrero de 2023, cuando se enteró de que la tutela a la que accedió -sobre la base de que al hacerlo lo convertiría en miembro de la familia Tuohy- no le proporcionaba ninguna relación familiar con los Tuohy”, reveló su abogado, Gerard Stranch IV. Con este hecho estalló el escándalo.

El representante de la supuesta víctima entregó las pruebas y documentos a un tribunal de Tennessee y los acompañó de las molestias de su cliente.

“Su relación se deterioró cuando supo que él era el único miembro de la familia que no recibía cheques de ganancias por la película y (la relación) se fracturó de forma permanente cuando se dio cuenta de que no era adoptado, por lo que no era parte de la familia”, mencionó el representante.

Ahora Michael desea una orden judicial para que la familia no siga haciendo uso lucrativo de su nombre y le devuelvan a él lo que considera le corresponde.

Habla el padre adoptivo señalado

No obstante Sean Tuohy también respondió a las acusaciones y aseguró que el exatleta si recibió dinero por la cinta. “Es obvio que estoy molesto de escuchar todo esto. Es un mundo loco, nunca sabes de dónde te pueden venir los golpes, hay una sensación de ingratitud, pero si quiere que se acabe nuestra tutela, se los concedemos y terminamos”, dijo el padre de la familia blanca y aseguró que ganaron montos ridículos por la película y no millones como se cree.

“No ganamos dinero con la película. Bueno, no ganamos una fortuna. El autor del libro The blind side de Michael Lewis dio su punto de vista. Todos en la familia, Michael incluido, recibimos una parte igual del dinero que fueron cerca 14 mil dólares (56 millones de pesos colombianos aproximadamente) cada uno. Ridículo, pero solo fue eso”, comentó.

Se mantuvo en que el recurso de la tutela en realidad se remplazó la adopción pues el joven en aquel tiempo tenía 18 años y no podía ser adoptado. En este punto también hay que señalar que el jugador de fútbol americano dijo sentirse decepcionado al enterarse este año que legalmente no es miembro de la familia, como le hicieron cree.

El escándalo salpica a Sandra Bullock

Para acabar de completar el escándalo, este ya salpicó a Sandra Bullock, quien fue Oscarizada por esta interpretación. En redes sociales hay todo un movimiento que el exige a la actriz norteamericana que devuelva el premio y lo entregue a la protagonista de preciosa, , que ese año estuvo compitiendo por ella. No obstante, Quinton Aaron, el actor, quien personificó al joven deportista ya confirmó su apoyo a Bullock, pues considera que nada tiene que ver la excelente interpretación de la actriz con que la historia de la película sea real o no o haya resultado una mentira.

Por lo pronto, la familia y el joven exatleta están enfrentados legalmente. La historia de comprensión, apoyo y ayuda se convirtió en una de engaño, avaricia y estafa.

