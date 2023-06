¿Cuándo sale la segunda temporada de ‘El Juego del calamar’ en Netflix?

En la quinta edición de TUDUM se revelaron los nuevos detalles de las producciones que trae Netflix para los espectadores en el mundo. Uno de los anuncios más esperados era la nueva temporada de El juego del calamar.

El protagonista de la primera temporada, Lee Jung-Jae, regresa en la segunda. Fotografía por: NETFLIX

“Los personajes por los que habías esperado regresarán por más”, dice el video oficial del lanzamiento de la plataforma. Los millones de fanáticos de la producción recibieron con alegría el regreso de varios personajes de la primera entrega de esta serie, donde solo existen dos opciones: volverse ricos o perderlo todo en el intento. Está de vuelta su protagonista, Lee Jung-Jae, conocido por producciones como Hunt y The Housemaid, en su papel de Seong Gi-hun, mientras que el actor de 52 años Lee Byung-hun, quien interpreta a Hwang In-ho, el popular Frontman, hombre enmascarado que tendrá mayor relevancia, sobre todo en relación con la revelación de algunos de sus secretos, también repite, lo mismo que Hwang In-ho (el detective Hwang Joon-ho).

Ellos son los nuevos integrantes del ‘juego’

Parte del nuevo elenco que se integra a la producción surcoreana está constituido por Yim Si-wan, actor y cantante de 32 años, integrante del grupo ZE:A, Kang Ha-neul , actor y modelo, que ha participado en producciones como Midnight Runners, Curtain Call y Cuando la camelia florece, Park Sung-hoon, actor de Justice, My Only One y Three Days y Yang Dong-geun, actor, productor y bailarín que ha participado en Lost, Emergency y The Perfect Game.

Aunque no hay una fecha establecida, se espera que El juego del calamar, que comenzó sus grabaciones este año, estrene a mediados del año entrante. Se conoció también que El juego del calamar: El desafío, reality que tuvo un premio de 4.56 millones de dólares y tuvo 456 participantes, estrenará en noviembre del 2023