Cinco personajes de la comunidad LGBTIQ+ en HBO para celebrar el mes del orgullo

Para continuar con la celebración del Mes del Orgullo, HBO Max presenta a cinco personajes cuyas voces visibilizan a la comunidad LGBTQ+ y promueven la diversidad e inclusión desde su autenticidad. Con esta selección especial de contenidos, el televidente podrá conocer las historias de personajes icónicos de diferentes series y documentales, en su camino por la aceptación e inclusión.

Personajes LGBTIQ+ en HBO

Jules - Euphoria

Euphoria es un retrato de la vida sin filtros de un grupo de adolescentes mientras atraviesan temáticas como las drogas, el sexo, la depresión, la ansiedad, la identidad de género, los traumas, las redes sociales, entre otras. Jules, protagonizada por la actriz, modelo y activista transgénero Hunter Schafer, se ha convertido en uno de los personajes más icónicos para la comunidad LGBTQ+.

Su personaje, conectado de cierta forma con su vida personal, relata los traumas que vivió en su infancia y en el proceso de su transición de género, enfrentándose al rechazo de su madre, a las adicciones y a problemas de salud mental.

Roberto Enroquez - Maricón perdido

Esta serie española es una autobiografía de Bob Pop, uno de los referentes de la comunidad LGBTQ+ en ese país que relata la vida de Roberto y su travesía en busca de su identidad a los 12 años, un proceso que se extenderá 10 años más cuando, con vocación de ser escritor, reformula su vida para preguntarse quién es realmente y encontrar la felicidad en un mundo hostil.

Esta serie mezcla la nostalgia, la fantasía y las vivencias de un jóven gay en Madrid en la década de los 80 y 90, visibilizando además, la lucha por la libertad de expresión y el reconocimiento de los derechos de la comunidad.

Mayla y Sofía - Gemelas Transgénero

Esta serie documental acompaña la vida de las hermanas brasileñas de 21 años, Mayla y Sofía, las primeras gemelas en el mundo en hacerse juntas la cirugía de reasignación sexual y las personas más jóvenes de Brasil en realizarse el procedimiento.

En 6 episodios, las hermanas se reencuentran para disfrutar de las vacaciones, encontrarse nuevamente con antiguos amigos y encarar nuevos desafíos. Gemelas Trasngénero aborda distintos temas como amor, conflictos, decisiones, sueños cumplidos y sobre todo el día a día de la lucha por el respeto y reconocimiento en la sociedad.

Che Díaz - And just like that

And just like that es una producción que sigue la vida de Carrie, Miranda y Charlotte en la ciudad de Nueva York, en donde la relaciones, la amistad, la moda y la sexualidad también son protagonistas. Nuevos personajes aportan más diversidad a esta historia y exploran la sexualidad con autenticidad. Che Díaz, protagonizada por Sara Ramírez, comediante queer quien se identifica como una persona no binaria, llega a la vida de Miranda (Cynthia NIxon) para transformarla,, iniciando un camino de autodescubrimiento que pondrá en jaque su matrimonio con Steve.

Ava Daniels - Hacks

Hacks es la historia de la comediante veterana Deborah Vance, quien tiene inconvenientes para mantener la frescura en sus monólogos y se ve forzada a trabajar de la mano de una jóven guionista, Ava Daniels, cuya carrera apenas comienza. Ava es una jóven promesa de la comedia que sufre cancelación en redes sociales por un tweet desafortunado, es bisexual y a lo largo de la serie expresa abiertamente su orientación sexual generando conflicto con Deborah por una marcada diferencia generacional.

Te puede interesar: Jorge Enrique Abello ¿qué tanto se parece a Horacio de ‘Ana de Nadie’?