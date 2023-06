Jorge Enrique Abello ¿qué tanto se parece a Horacio de ‘Ana de Nadie’?

Luego de una escena entre Jorge Enrique Abello y Ramistelly Herrera, quienes en la telenovela Ana de nadie interpretan a Horacio y Emma, muchos televidentes expresaron su pensamiento después de una discusión donde la hija mayor, quien hasta ese momento era el mayor orgullo de su padre, se rebeló ante sus duras palabras, luego que este se enterara de su embarazo.

“Deja de creer que las mujeres poder serlo todo, porque no es verdad no lo pueden ser. Quieren ser madres y quieren ser mujeres profesionales al tiempo y en las dos la cagan. Vas a tener que elegir entre ser una mamá y ser una mujer profesional”, fueron parte de las palabras que Horacio le dijo a su hija, quien enfática lo contradijo. “No es cierto. Y si llega hacer así y tengo que escoger entre mi carrera y mi bebé, pues escojo mi bebé como hizo mi mamá”, sentenció decidida.

Horacio, quien solo valoraba a Emma, pues en repetidas oportunidades afirmó que no espera nada de Pedro y Florencia, sus otros dos hijos, expresó muy dolido, “no sabes cuánto me decepcionas”. Emma, quien no se había ganado la animosidad de los televidentes por menospreciar a su mamá, respondió, “Que decepción tú, que solamente te hacemos sentir orgullosos cuando te hacemos quedar bien frente a los demás”.

Los internautas le expresaron su opinión a Abello, después de la discusión entre Horacio y su hija Emma. Fotografía por: Instagram @jeabello

Reacciones de solidaridad y en contra de Horacio

En Instagram, los comentarios de los seguidores de la novela, el programa más visto del Canal RCN, no se hicieron esperar. “¡Ser Madres es increíble! Y ser madres y profesionales también, ambas opciones igual de importantes. ¡Pinche Horacio!”, escribió una televidente. Otras comentaron, “Tremenda escena, amé que Emma no se quedó callada y le cantó sus verdades en la cara a Horacio. Ya era tiempo que lo hiciera” y “Una escena maravillosa, tan real y tan valiosa para reflexionar, me encantó la actitud de Emma”.

El machismo de Horacio, no es algo alejado de la realidad, como también escribieron. “Otra super escena, otra buena respuesta a un ataque machista. Estos últimos capítulos han dejado ver que es una buena novela, resolviendo problemas de la vida real muy bien, no solo ficción es la TV”, “Que deje el machismo que las mujeres somos más valientes y podemos salir adelante con un bebé, un hijo no es impedimento para una madre salir adelante querer es poder”, sentenció otra seguidora.

Jorge Enrique, distinto a Horacio

Jorge Enrique, a diferencia de su cínico y machista personaje, es un esposo y padre que valora a su esposa e hijos, como le deja ver en sus redes sociales, donde demuestra un gran cariño y respeto hacia ellos.

De su actual esposa, Bel Gutiérrez, ha escrito: “Me enamoré de ti desde el primer día que te vi y me vuelvo a enamorar todos los días viéndote ser mamá. Eres nuestra bendición ¡Feliz Día”, “La única riqueza que he acumulado en la vida es el amor! ¡Y eso te lo debo a ti mi bella esposa, mi compañera! ¡Mi todo! contigo de la mano en esta vida”, y “Aunque no lo crean esta alma de aquí, ¡es mi valantine! Te amo”.

El actor también tiene amorosas palabras para sus hijos. De María Matilde escribió, “Ella es Maty. Hoy está de cumpleaños. Pocos tan divertidos y pícaros como ella. Hoy hace 3 años llegaste a nuestras vidas para llenarlas de amor y de risas. ¡Feliz Cumpleaños hija mía! Nos robas el corazón cada mañana”.

“Mi gordito hermoso Feliz Cumpleaños. Llegaste sonriendo a este mundo y nos llenaste el corazón de alegría. Tu entusiasmo, el héroe que tienes por dentro, tu inteligencia y ese corazón noble; llenan nuestros días de amor. Qué todos tus sueños se cumplan mi gordito. ¡Viniste a cambiar el mundo con esa alma bella… cámbialo! que con tu luz este lugar y nosotros seremos mejores! ¡Te amo Tony!”, escribió de Antonio.