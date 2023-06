10 series y películas LGBTIQ+ clásicas que tienes que ver en el mes del orgullo

El mes del orgullo LGBTQ+ es junio, y fue escogido como recordatorio y homenaje al levantamiento de Stonewell Inn, discoteca gay ubicada en Nueva York, que se produjo el 28 de junio de 1969. En el lugar se produjo una redada y lo que sucedió después dio lugar a marchas y movimientos que buscaban el respecto a los derechos de la comunidad.

´Las aventuras de Priscila reina del desierto’

Esta película de 1994, gira en torno a las vivencias de dos drag Queen, Adam (Guy Pearce), Anthony (Hugo Weaving) y Bernardette (Terence Stamp), una mujer transexual, quienes, en un autobús, al que llaman Priscila reina del desierto, deben hacer una travesía desde Sidney a Alice Springs, lugar donde presentarán su espectáculo. El trayecto hará que se conozcan mejor, que Anthony se reconcile con su pasado y Bernardette tenga un futuro lleno de amor. Dirigió Stephan Elliott, recibió el Premio del Público en el Festival de Cannes.

‘Happy together’

Leslie Cheung (Ho Po-wing), Tony Leung (Lai Yiu-fai) y Chang Chen (Chang) son los protagonistas de este filme dirigido por Wong Kar-wai, quien, en el Festival de Cannes, ganó el premio a Mejor Director por la cinta, estrenada en 1997. Ho Po-wing y Lai Yiu- fai son pareja y en aras de componer su relación, que es violenta y tóxica, viajan a Las Cataratas de Iguazú, pero en Argentina su relación termina. Mientras hacen sus vidas por separado, aparece Chang en la vida de Lai Yiu.

‘High Art’

En esta película de 1998, dirigida por Lisa Cholodenko, Ally Sheedy interpreta a Lucy Berliner, una fotógrafa que vive una relación difícil con Greta, interpretada por Patricia Clarkson, y ve que su credibilidad profesional se ve afectada por las drogas. La profesional del lente cambia su panorama cuando conoce a Syd (Radha Mitchell), quien trabaja en una revista de fotografía.

‘¿Reinas o reyes?’

Esta película, titulada To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar, estelarizada por Patrick Swayze (Vida Boheme), Wesley Snipes (Noxeema Jackson) y John Leguizamo (Chi Chi Rodríguez) es una travesía llena de acción, amistad y momentos inesperados, que se inicia cuando Vida y Noxeema, las ganadoras del concurso de drag queen en Nueva York organizan su viaje al evento nacional, que se celebra en Hollywood. A su viaje se integra Chi-Chi, una hispana a quien no le fue bien en el certamen. Durante el trayecto, que deben hacer en un Cadillac antiguo, enfrentan el peligro encarnado en un sheriff, pero también la amistad y la solidaridad en un pueblo donde deben quedarse por un desperfecto técnico del vehículo. Cuando llegan a California, una de ellas gana el concurso. Se estrenó en 1995.

‘Boys Don´t Cry’

Los muchachos no lloran le valió, en el 2000, un premio Óscar a Hilary Swank en la categoría Mejor Actriz y un Globo de Oro como Mejor Actriz-Drama, además de una nominación en la categoría Mejor Actriz de Reparto para Chloë Sevigny, en los Premios de la Academia de ese año. Basada en la vida de Brandon Teena (Swank), un hombre trans que lucha por su identidad sexual, que se traslada a Falls City, donde conoce a dos exconvictos y a dos jovencitas. Con una de ellas, Lana Tisdel (Chloë Sevigny), sostiene una relación sentimental. Teena, que intenta ocultar que nació como mujer, fue violado y asesinado por los dos ex reos. Su crimen, el 31 de diciembre de 1993, cuando tenía 21 años, produjo conmoción en Estados Unidos.

‘Todo sobre mi madre’

Manuela (Cecilia Roth) vive con su hijo Esteban (Eloy Azorín) y ambos son admiradores de la actriz Huma Rojo (Marisa Paredes). Una noche el muchacho de 17 años y su madre van al teatro a ver a su artista favorita, pero al ir tras ella para pedirle un autógrafo, Esteban es atropellado y muere. Sumida en su dolor, Manuela viaja a Barcelona para revelarle al padre de su hijo su existencia, pero se encuentra con que ahora es Lola (Toni Cantó), un transexual. El filme fue dirigido por Pedro Almodóvar y se estrenó en 1999.

‘Brockeback Mountain’

También llamada Secreto en la montaña, esta película de 2005 tiene en sus roles protagónicos a Heath Ledger (Ennis del Mar) y Jake Gyllenhaal (Jack Twist), dos pastores que se conocieron y enamoraron cuando eran jóvenes, y su amor perduró, a pesar de haber hecho sus vidas con sus parejas, Ennis con Alma Beers (Michelle Williams) y Jake con Lureen Newsome (Anne Hathaway). Aunque Twist quiso que vivieran su amor a plenitud, finalmente su romance se da cada cierto tiempo, en sus ‘viajes de pesca’. Sus matrimonios terminan, pero el amor entre los dos vaqueros va más allá de la muerte.

‘Llámame por tu nombre’

La historia entre Elio (Timothée Chalamet), hijo de un profesor de arqueología (Michael Stuhlbarg), y Oliver (Armie Hammer), quien llega a vivir con la familia mientras asiste al educador en aspectos académicos, se desarrolla en Italia. Su romance comienza a darse con los días y aunque apasionado, está marcado por la distancia, pues el estudiante debe irse a Estados Unidos. Su premier fue en 2017.

‘La ley del deseo’

Aunque el director Pablo Quintero (Eusebio Poncela) tiene una relación estable con Juan (Miguel Molina), en el estreno de El paradigma del mejillón, su más reciente obra, conoce a Antonio Benítez (Antonio Banderas), con quien tiene un encuentro íntimo, sin saber que está obsesionado con él, al punto de cometer homicidio para quedarse con su amor. Eusebio, hermano de Tina (Carmen Maura), arriesga su vida para salvarla del obsesivo Antonio. Esta película de 1986 fue dirigida por Pedro Almodóvar.

‘The death and life of Marsha P. Johnson’

Esta producción tiene como eje central la investigación de Victoria Cruz sobre la muerte de Marsha P. Johnson, nacida en Nueva Jersey en 1945, líder del movimiento pro derechos transgénero en Nueva York, quien fue encontrada en el río Hudson. Se dictaminó que había sido suicidio, aunque se manejaron distintas hipótesis sobre su deceso. El documental dirigido por David France se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en 2017.