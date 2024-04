Ornella, de LCDLF, muestra su cabello sin extensiones. “Quedé prácticamente calva”

Ornella Sierra es una modelo e influencer barranquillera de 24 años, quien también tiene un título profesional en psicología de la Universidad del norte.

Gracias a su cabello rubio y ojos claros, a la mujer le ha gustado identificarse como la ‘Barbie costeña’ y hace contenido no sólo de looks y maquillaje, sino también sobre la cultura costeña, de la que se siente tan orgullosa.

Durante su participación en ‘La casa de los famosos’, Ornella ha demostrado que está dispuesta a darlo todo en este gran reto y gracias a su belleza y carisma ha permanecido por más de un mes en la casa.

Así luce Ornella Sierra con su cabello natural

Frente a las cámaras de la casa, la barranquillera empezó a contar la historia de su cabello y cómo llegó al punto de ponerse extensiones para lucir mejor.

“Cuando las extensiones son cosidas en el cabello y uno no tiene el cuidado respectivo, pues ellas te lo van jalando y reventando, en Barranquilla tengo un peluquero personal, él me lava el cabello y me lo cuida, obviamente cuando me las quito mi cabello se ve divino.

“Acá yo me lavaba el cabello mal y me lo secaba mal y me lo partí porque me ponía la rizadora todos los días. Lesa voy a mostrar cómo me quedó el cabello, ahorita lloré, como cosa rara, estoy prácticamente calva y me reventé todo el cabello y pues ustedes saben el poder que tiene el cabello en una mujer. Y me lo reventé porque no creí que iba a durar tanto tiempo acá y obviamente fue por culpa de las extensiones.

“Y yo tengo un complejo gigante que es el cabello y se me cayeron en televisión y ahora me toca estar con mi cabello bajito, porque al ver que las extensiones me lo reventaron, me toca descansar y esperar a que el cabello me vuelva a crecer”. Aquí le mostramos cómo luce.

