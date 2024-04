Nataly Umaña reveló el secreto para tener un abdomen plano. “Por eso estoy flaca”

Nataly Umaña es reconocida por actuar en producciones como ‘Las detectivas y el Víctor’, ‘Dejémonos de Vargas’, ‘Chichipatos’, ‘El cartel de los sapos’, entre otras. Recientemente, la vimos en la primera edición de ‘La casa de los famosos’, quien se convirtió en tendencia por su controversial romance con Miguel Melfi.

Tras su salida del reality, la ibaguereña ha manifestado en diferentes medios de comunicación que, aunque está aceptando su realidad, anhela regresar a ‘La casa de los famosos’. “Me encantaría poder tener otra vez la oportunidad”.

Justamente, las declaraciones de Nataly animaron a sus fans, quienes desean su regreso a la casa. Tanto así, que están realizado una ‘campaña’ con el numeral #natalyderegreso.“¡Reingreso!, queremos a Nataly de vuelta en ‘La casa de los famosos”, se lee en el post.

Te puede interesar: Nataly Umaña confesó dónde pasó la noche luego de salir de La casa de los famosos

El secreto de Nataly Umaña para tener el abdomen plano

Para nadie es un secreto, que la exesposa de Alejandro Estrada se siente orgullosa de lucir su tonificado cuerpo y así lo demostró durante su participación en el programa, de tal manera, que muchos televidentes y seguidores se preguntaban cuál era su secreto para lucir un abdomen plano y ella misma lo reveló a través de sus redes sociales.

En un video publicado en sus historias de Instagram, en el que se observa a la actriz paseando por el jardín de su casa, inició el mensaje saludando a sus seguidores y deseándoles un buen fin de semana. Además, le dio un tip a sus seguidores para mantener el abdomen plano.

“Les paso un tip que hace la curcuma, me la tomo todas las mañanas en ayunas con pimienta negra para activar la curcuma y limón, ayuda un montón para desinflamar la pancita y eso me ayuda a estar flaquita y bien pegadita, como muchos me preguntan, aparte de hacer cardio y fajarme, esto es lo que hago”, aseguró.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y mientras unos siguieron sus consejos, otros la criticaron. “Me parece un muy buen tip”, “La verdad es que el abdomen se le ve extraño”, “Voy a seguir tus consejos”, “El estómago se le ve raro”, fueron algunos de los mensajes por parte de los internautas.

Te puede interesar: Experta en neurolingüística desenmascaró a Alejandro Estrada y analizó su conducta