Melfi sufre por la indiferencia de Nataly Umaña en ‘LCDLF’. “Tú no eras así”

Nataly Umaña saló eliminada el pasado 24 de marzo de La Casa de los famosos. La actriz tolimense se había convertido por semanas en la gran atracción del reality ya que cuando entró en él, a comienzos de febrero era una mujer felizmente casada, eso decía ella y su entonces esposo Alejandro Estrada. No obstante con el correr de los días y el encierro comenzó una aventura sentimental con su compañero de competencia Miguel Melfi, de origen panameño.

La situación fue tan evidente que Estrada aceptó ingresar a la casa, bajo la modalidad de congelados, es decir, mientras él hablaba a los participantes ellos debían permanecer quietos. Ese día se dirigió a su esposa Nataly y le devolvió el anillo de casados. El triángulo amoroso se había vuelto el centro de atención del formato de RCN.

Para cuando Nataly fue eliminada ya se sabía que el paso siguiente era la separación de su esposo, pues no había duda de que en la casa vivió un tórrido romance con Melfi, sin embargo ella siempre dijo que no esperaba nada serio, de alguna manera, solo había vivido el momento, la había pasado bien, pero no tenía mayor expectativa con un futuro, junto al panameño.

Eso no fue impedimento para que cuando Nataly se marchara, en peligro de ser eliminada, se hayan despedido con sendos besos. Era evidente entre ellos la fuerte atracción.

Cuando el canal RCN anunció a comienzos de esta semana, que Nataly reingresaba a la casa, no en calidad de concursante, sino como visita la gran pregunta era ¿qué iba a pasar con Melfi y Nataly? ¿Retomarían esa relación sentimental? ¿seguiría la química tan evidente?

Todas las dudas fueron despejadas cuando el 22 de mayo, casi dos meses después de la separación, se volvieron a ver Nataly y Melfi. No obstante las cosas no se vieron como algunos pronosticaron. Inicialmente, el jefe de la casa les ordenó mantenerse en el modo congelados. Umaña ingresó radiante con chocolates para su excompañeros, les dio consejos, dentro de los cuales se destacaron no ser groseros o herir a otros y bajarle un poco al orgullo y al ego, especialmente a los papillentes.

Luego, el jefe les anunció que se quedaría por unos días, 5 según la posterior decisión del público, y ya todos pudieron abrazar y saludar a la actriz como correspondía.

Nataly Umaña se mostró fría con Miguel Melfi

Curiosamente, Nataly que siempre fue muy cercana con los papillentes, se mostró más amable y afectuosa con los galácticos. Los cibernautas creen que como vio desde afuera ciertos comportamientos y comentarios y ha concluido que los papillentes no se han portado de la mejor manera y por ello, su distancia.

Con Melfi, su incondicional compañero y quien es parte de los papillentes fue muy distante. A Miguel fue al último que saludó y aunque si bien es cierto hubo un abrazo, también lo es que inicialmente no sacó tiempo para compartir a solas con él, como solían hacerlo.

Justamente la distancia de Umaña fue tema de conversación entre los papillentes, que ya se sienten incómodos por el comportamiento de ella y la cercanía con el equipo contendor. De hecho, Alfredo mencionó que ella había llegado a armar problemas. Karen también se mostró molesta.

¿Nataly Umaña le rompió el corazón a Melfi en ‘LCDLF’?

Melfi fue franco sobre la situación y mencionó: “La veo diferente...es como encontrar otra persona...No esperaba que fuera tan distante”, dijo cuando finalmente tuvo la esperada conversación con Nataly revelando además que cuando ella salió dos meses atrás se quedó solo y tuvo que acomodarse a su ausencia.

Para la actriz lo importante ahora es que se lleven bien y Melfi coincidió en ello, aunque Pantera en conversación con los integrantes de equipo recalcó que el día que llegó Umaña, Melfi se acostó más tarde entrenando y se levantó muy temprano. Karen por su parte mencionó el cambio de los hombres cuando tienen a la mujer que les gusta, cerca.

El asunto de la distancia con Miguel ha sido tan evidente que la misma Cristina le indagó a Melfi sobre sus sentimientos con la situación. “El último recuerdo que tenía era de llevarnos bien. Hoy en día, ha sido distinto” mencionó procurando no verse afectado con la indiferencia de Nataly.

Cuando Cristina le preguntó que si extrañaba a esa Nataly y reírse con ella, el panameño mencionó: “si lo extraño”. Ya a solas, él le había confesado a la actriz “te extrañé” y luego le dijo: “Tú no eras así”, refiriéndose a la barrera que había sentido ella puso entre los dos.

En esa conversación privada Nataly le confesó a Melfi que tras salir del reality realizó bastante terapia para bloquear y superar muchas cosas vividas y cree que también, sin intención, pudo bloquearlo a él.

Las opiniones de los cibernautas y de oyentes de emisores que al día siguiente pusieron el tema están divididas. Hay quienes creen que Melfi si se alcanzó a ilusionar o hasta enamorar con Nataly mientras ella, una vez fuera de la casa, superó y olvidó lo ocurrido. Otros creen que en la próxima fiesta, que se daría este viernes, seguramente la pareja volverá a acercarse. Lo cierto es que Melfi si se nota un poco más bajo de ánimo con la actitud de Nataly, aunque en el confesionario dijo que tenía claro que situaciones “como besarnos” ya no se van a volver a dar.

