Nataly Umaña traicionó a Los Papillentes y se cambió de equipo en ‘LCDLF’

De una sola pieza, así quedaron los integrantes del equipo ‘Papillentes’, en especial Miguel Melfi cuando en modo congelado vio entrar a La casa de los famosos a Nataly Umaña.

La actriz tolimense que sorprendió, con un look nuevo y elegantemente vestido en tonos claros, a sus excompañeros de competencia, que ahora suman ocho, tres de los cuales son Galácticos, llegó con mucha energía brindándoles un mensaje poderoso de unión, de sana competencia y los instó a no pelear, ni herirse, dejando en evidencia que sigue lo que ha acontecido dentro de la casa, luego de su salida. Para nadie es un secreto que algunos de los integrantes han tenido fuertes altercados entre sí; se han hablado con palabras fuertes e incluso, se han lastimado con ofensas.

El regreso de Nataly Umaña a ‘LCDLF’ no le gustó a los papillentes. Dudan de ella

Umaña que también dejó en evidencia que ahora se siente más afín y tal vez cómoda, con los Galácticos que ahora son Julián Trujillo, Martha Bolaños y Sebastián González, se quedará por varios días como huésped, pero no entrará en competencia. Recordemos que al salir su equipo más cercano era el de los Papillentes, conformado actualmente por Karen Sevillano, Alfredo, Ornella, Pantera y Miguel Melfi.

Horas después de esta inesperada llegada, algunos de los Papillentes comentaron su malestar por algunas actitudes de la visitante, que también tiene en vilo a los televidentes que desean saber si retomará o no su romance con Miguel Melfi, mismo que le costó su matrimonio con Alejandro Estrada.

En un clip de ‘La casa de los famosos’ se puede ver a Karen Sevillano hablar con Pantera y Alfredo sobre la mencionada incomodidad. “Nataly y yo no éramos las mejores amigas, sin embargo, yo me puedo dar cuenta de que ella quería estar en el otro grupo”, menciona Sevillano que está acompañada por Alfredo, Pantera y Melfi. “Tú no le cuentes nada…”, aconseja Alfredo que cree que es mejor mantenerse en el límite sin soltar mucha información.

Karen, que ratifica su incomodidad, llega a la conclusión de que en realidad, a ella no le va ni le viene quién sea el visitante pues en realidad, Nataly no es contrincante de la competencia, es decir no aspira al premio de los 400 millones de pesos. “Nataly no puede nominar...nosotros no la podemos nominar, entonces parchémonos… por eso ella me dijo ¿a quién quieres que traigan?, cualquier persona que traigan, a mí me da lo mismo”.

Nataly Umaña dejó ver que tiene en cuenta lo que han hablado de ella tras su salida en ‘LCDLF’

También hay que recordar que Nataly al entrar a la casa se refirió a Ornella y le dijo que se veía más bonita cuando no hablaba mal de ella, evidenciando que conoce perfectamente lo que los papillentes hablaron acerca de Nataly. A Martha le agradeció no hablar a sus espaldas.

En las redes sociales algunos cibernautas entienden la postura evidente de Umaña de acercarse más a los galácticos, pues concluyen que una vez fuera de la casa, los eliminados se dan cuenta de los comportamientos erráticos que tienen los papillentes que están en permanente conflicto. “Todo el que llega siempre dice lo mismo a los papiñeros, bájale, bájale, dejen la grosería, dejen el chisme y aún no entienden por qué es es”, “Apoyo incondicional para Martha y Julián”, “Nadie se da cuenta de que a Karen e vale un cero todo su equipo, ellos solo los necesita para escalar”, “que se quede los siete (días) peor con los Galácticos”, se lee en algunos de los comentarios.

