Lina Tejeiro deja RCN y vuelve a Caracol: será protagonista de una querida novela

Tal y como se especuló desde hace tiempo, Lina Tejeiro confirmó que está trabajando para un nuevo proyecto en el que estará rodeada de estrellas nacionales e internacionales, y que representa su regreso a Caracol Televisión, el canal que le permitió debutar profesionalmente en Padres e Hijos.

De acuerdo con lo que confirmó la famosa actriz, se está preparando una nueva versión de la exitosa telenovela Nuevo rico, nuevo pobre, con un elenco estelar que la incluye a ella en el papel de Rosmeri Peláez, el primer protagónico de su carrera.

“¡Por eso no me canso de esperar! Está fue la razón por la que hace unos días mi familia y amigos se emocionaron junto a mí. Y es que, luego de 22 años de un largo camino, de mucho esfuerzo y de sentir muchas veces ganas de abandonar mi sueño por recibir tantos ‘no’, hoy te puedo contar que se hace realidad otro de mis sueños más anhelados; mi primer protagónico”, expresó Lina Tejeiro, quien actualmente es presentadora de La casa de los famosos en el canal RCN.

“Nunca dejes de soñar, no importa que tan grande sea tu sueño y no importa si para los demás es muy pequeño, es tu sueño y si alguien no lo entiende es porque su mente es muy pequeña. A mi Mami, a mis hermanos, a mi Tata que está en el cielo, a mi Tato que aún pregunta donde puede ver todos mis proyectos, a mi familia que me apoya de cualquier manera, a mi manager por todos estos años juntas, a mis amigos por su amor y amistad, y a todos los que me siguen y se emocionan junto a mí: gracias”, concluyó la llanera a través de una publicación que realizó en Instagram.

Otros actores, además de Lina Tejeiro, que están en la nueva versión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’

Esta novela, que cuenta la historia de dos hombres que vivieron en familias equivocadas por el error de una enfermera ebria el día de su nacimiento, fue conocida originalmente hace 15 años por el público colombiano con Martín Karpan (Andrés Galindo), Carolina Acevedo (Rosmeri Peláez) y John Alex Toro (Brayan Ferreira) como protagonistas.

Ahora, para la nueva versión, según los informes, el elenco también contará con talentos como Variel Sánchez y Juan Manuel Guilera quienes se espera que aporten frescura y dinamismo a la trama. De igual manera, el portal Variety anunció que también estarán Ricardo Mejía, Laura Barjum, John Alex Toro, Julián Caicedo, Laura Taylor, Marcela Agudelo, Clary Borja y Martha Restrepo.

Además, se confirmó que “esta nueva versión ofrecerá 60 episodios en un guiño a los gustos cambiantes de la audiencia, se transmitirá por Caracol TV y eventualmente estará en Netflix”.