Carla Giraldo y la experiencia con Carlos Vives por la que dejó su casa a los 14 años

Carla Giraldo es una mujer con una historia llena de momentos memorables y así lo demostró en su reciente entrevista con Laura Acuña, en la que abrió las puertas de su pasado y sacó a la luz varios secretos, incluso, de su familia. Precisamente, en esa conversación expuso un momento de su vida en el que Carlos Vives fue muy importante, pero que nadie conocía hasta ahora.

De acuerdo con lo expuesto por la actriz y presentadora, quien actualmente conduce La casa de los famosos, su adolescencia no fue nada fácil, teniendo en cuenta que era una estrella de la televisión en auge y en casa tenía serios problemas con su madre adoptiva.

“Mi mamá tenía muchos problemas de alcohol y todo giraba en torno a su enfermedad, porque el alcoholismo es una enfermedad, entonces mi papá me pedía entenderla y estaba bien, pero y entonces, ¿a mí quién me iba a entender?”, expresó Carla Giraldo, quien para ese entonces apenas tenía 14 años.

Fue entonces cuando la antioqueña empezó a buscar en su círculo laboral la atención que no tenía en casa, pero esto también se convirtió en un problema porque sus compañeros de trabajo eran mayores y sus padres no querían exponerla: “Yo llego a ‘Francisco el matemático’, donde todos eran grandes y yo todavía era una niña, y ellos se convirtieron en mi familia, pero también hacían planes a los que me invitaban y no podía ir porque simplemente no me dejaban y ya (...) Mi mamá trabaja en el medio y quería alejarme de todos los peligros que había”.

Carla Giraldo en 'Francisco el matemático'. Fotografía por: Captura de pantalla Canal RCN

¿Qué tiene que ver Carlos Vives con Carla Giraldo?

En la charla con Laura Acuña, la actriz y ganadora de MasterChef Celebrity sorprendió al revelas que, en medio de las diferencias que tenía con sus papás, fue gracias al cantante samario que encontró valor para darle un giro radical a su vida.

“Esto nadie lo sabe. Resulta que un día quedamos en ir a un concierto en el que se presentaba Carlos Vives y yo lo quería ver. Curiosamente, ese día mi mamá me dijo que sí y yo me quedé sorprendida (...) Cuando llego en la noche para alistarme y yo toda emocionada porque por primera vez iba a un concierto, y era Carlos Vives. La decepción fue que mi mamá ya estaba tomada y al final no me dio el permiso. Cuando mi papá llegó yo estaba atacada llorando, le conté y me pidió paciencia y que la entendiera”, expresó al inicio de su relato.

Cansada de sentir coartada su libertad, Carla Giraldo empacó maletas, abandonó su casa y prometió no volver: “Metí un par de calzones, dos pantalones, unas blusas y me escapé a ver Carlos Vives. Llamé a mi papá y le dije ‘¿viste que me fui?’, y él me contestó: ‘sí y usted verá cuando vuelve’ (...) Los egos, el orgullo y el tiempo nos distanciaron y se quebró la relación”.