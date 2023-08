Otro actor reemplazará a Santana Rosa en ‘La venganza de Analía’ como ‘Benji’

En abril de este año fue tendencia la noticia del cambio de género de Santiago Felipe Gómez, quien se había dado a conocer en la televisión colombiana gracias a los personajes que interpretó en producciones como La gloria de Lucho, ¿Quién mató a Patricia Soler?, La venganza de Analía, entre otras.

Por esos días, el actor sorprendió al confirmar que ahora se identificaba como mujer y que su nuevo nombre sería Santana Rosa, por lo que le gustaría seguir haciendo personajes femeninos. “He estado en cuatro producciones como mujer. Terminé de grabar hace poco una película y creo que estoy apareciendo actualmente en Ventino. Pero imagínate, no está tan mal. La verdad está muy bien y gracias Dios no me ha ido mal, porque esto es lo que yo amo hacer. Incluso, creo que ahora soy mejor actriz”, dijo en ese momento en una entrevista con Diva Rebeca.

Manuel Prieto interpretará a ‘Benji’ en ‘La venganza de Analía’

Cuando era Santiago Gómez, le dio vida a ‘Benji’ en La venganza de Analía, un joven hacker mexicano que apoyaba a la protagonista Analía, interpretada por Carolina Gómez, en su plan de vengarse del malvado León, gracias a sus avanzados conocimientos en algoritmos, señales y artefactos tecnológicos.

Debido a su nueva apariencia como mujer, Santana Rosa ya no podía interpretar su personaje en La venganza de Analía 2, por lo que el equipo de producción inició la búsqueda para su reemplazo, encontrando al actor Manuel Prieto, quien físicamente tiene rasgos muy parecidos al personaje.

El manizalita fue el encargado de dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: “no te esperaba , pero no sabes cuánto te necesitaba, tu vulnerabilidad me llena de poder y para mí darte todo de mí es un regalo, qué lindo es poder decir: ‘cada vez que miro hacia atrás, confirmo que todo tiene sentido… sí se pudo… volviendo, creciendo... aprendiendo. Un nuevo camino, un personaje que tiene unos zapatos muy grandes por llenar, me lo estoy gozando como no se imaginan… mil gracias DIOS, mil gracias universo. Mil gracias por escogerme Benji”, se lee en un post donde aparecen varias imágenes de su personaje.

Sus seguidores le han dejado muchos mensajes felicitándolo y afirmando que él es el perfecto para reemplazar a Santana Rosa. De hecho, ella misma le escribió: “hermoso, Benji”, a lo que él le contestó: “hermosa tu qué me inspiras tanta libertad, mil gracias, llenar esos zapatos no es fácil pero créeme que lo hago con todo el amor posible”.