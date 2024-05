La millonaria suma que debe pagar el participante de ‘LCDLF’ si golpea a otro

La recta final de La Casa de los famosos está provocando todo tipo de situaciones tensas entre los participantes de los dos equipos. Según lo que se ve en pantalla ya hay una ‘guerra’ evidente entre los Papillentes y los Galácticos. Los primeros cuentan con seis integrantes que son Karen Sevillano, La Segura, Melfi, Pantera, Alfredo y Ornella; mientras que los segundos solo tienen tres, Julián Trujillo, Martha Bolaños y Sebastián.

Este fin de semana se presentaron duros enfrentamientos y sobre salió uno en particular entre Martha Bolaños y Alfredo. Adicionalmente Julián ha tenido sus desencuentros con Alfredo y Pantera. Uno de ellos fue porque Pantera se negó a comerse el desayuno que el actor preparó.

Mientras que Trujillo y Martha procuran, o por lo menos eso dejan ver en pantalla, mantenerse serenos, ignorando incluso los comentarios del equipo contendor, los papillentes parecen disfrutar con la provocación.

¿La multa por agresión física en La Casa de los famosos es más alta que el premio?

Estas situaciones, donde se evidencia la rivalidad, hace preguntarse a los televidentes ¿cómo logran contenerse en momentos fuertes y no irse a los golpes?. En un video que está circulando en redes sociales parece estar la respuesta. Todos los famosos firmaron una delicada cláusula económica que les estaría impidiendo dejarse llevar por la ira. Lo curioso es que pareciera que no todos fueron juiciosos leyéndola. La mencionada cláusula, según lo que dice Karen Sevillano en las imágenes no sería ninguna pequeña suma.

En el, material es Alfredo quien cuestiona: “Si aquí hay agresión física, ¿qué pasa?”. “Se echa de una” contesta ‘La Segura’. “¿Pero no hay multa?” cuestiona Alfredo.

Es entonces cuando Karen Sevillano interviene y le hace gestos a Alfredo para que no hable mucho al respecto, pero este aseguró que solo estaba preguntando. De esta manera Sevillano confirma que son 400 (millones) cuando la Segura inicialmente dice 200, perp luego corrige a la suma que da la creadora Karen.

Melfi, asombrado con la suma pregunta “¿400 qué?”, a lo que Sevillano le contestó que hablan de millones de pesos.

Los tres varones quedan sorprendidos y aseguran que eso no podía ser posible, ya que era la misma cantidad de dinero que obtiene el ganador del programa como premio.

Karen Sevillano se mostró segura de lo que dijo e, incluso, les confirmó que eso lo había leído en el contrato que firmó antes de entrar. “Muchachos, yo me leí varias veces eso. Esa (cláusula) fue la que más me leí”, aseguró.

Alfredo jocosamente dice que si no hubiera penalidad él le pondría la mano, refiriéndose a Julián.

Los mierdilla ya revelaron que si llega a haber una agresión física les cobran de multa 200 millones. Y Alfredo dice "si no hay multa yo hasta lo puedo cascar". Van a permitir eso también @_robertman@LaCasaFamososCo ??#LaCasaDeLosFamososColpic.twitter.com/30Y6BFG2Mt — Milemoon Stargirl ✨ (@Miss_Milemoon) May 13, 2024

