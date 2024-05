Julián Trujillo ganará ‘La Casa de los famosos’ ¿De dónde sale esta teoría?

En tres semanas aproximadamente culminará el reality más polémico de la pantalla colombiana. La Casa de los famosos se ha convertido en noticia permanente; si no es porque sus participantes se agreden verbalmente, muestran su lado más débil o por qué no menos educado, es por los complots que salen al descubierto y provocan sanciones o simplemente porque no existe química o conexión entre algunos participantes.

Es clara la rivalidad entre los integrantes de los papillentes frente a los miembros de los galácticos, que en número son menos, pero que atraviesan por un buen momento, ya que después del liderazgo de Julián Trujillo, que le permitió salvar a Martha Isabel Bolaños, Sebastián fue el más votado para regresar a la casa. Adicionalmente, este último se convirtió en el líder de la naciente semana.

¿Julián Trujillo ganará La Casa de los famosos por caballero?

Los papillentes que son seis en total siguen consolidados y creen que si siguen juntos uno de ellos será el vencedor. No obstante, revisando redes sociales algunos cibernautas insisten en que este reality está planeado o por lo menos, ya tiene un ganador en mente. Llama a atención que algunos de esos comentarios aseguran que ya está todo listo para que Julián Trujillo, denominado en redes sociales por algunos como un verdadero caballero, al no entrar en polémica con sus compañeros y solo guardar silencio o pronunciar frases calmadas, se alce con el premio mayor de 400 millones de pesos.

Curiosamente, existe también otra vertiente de seguidores del programa que afirma que la ganadora es Karen Sevillano y es algo que el canal tendría arreglado, pues en sus planes está incorporar el talento de la caleña en una de sus próximas apuestas.

También hay que señalar que Mafe Walker al salir de la casa aseguró o pronosticó en una entrevista que su compañero Julián, con quien fue bastante cercana, será el triunfador de este formato.

Cibernautas especulan sobre los cuatro famosos que irán a la final de LCDLF

Dentro de las teorías que se tejen en redes sociales que dan como triunfador al actor de Enfermeras, llama la atención la que indica que fue escogido por justamente mostrar buen comportamiento y serenidad, incluso en situaciones límite. Julián sería una especie de ejemplo a seguir que el canal respaldaría. Esto además como una manera de complacer a los miles de seguidores del programa que en sus redes piden que él se el ganador. “Tolerancia, Inteligencia física y emocional merece ganar el único Julián Trujillo”, “Julián ganador” “Julián Trujillo es el que merece ganar”, son algunos de los comentarios más frecuentes. Otros dicen: “Aunque digan lo contrario para mí el ganador siempre será Julián Trujillo, fue el que más se aguantó miles de provocaciones”, “Tolerancia, Inteligencia física y emocional merece ganar el único Julián Trujillo”.

También hay que mencionar que hay cibernautas que dicen que en la final estarán Sevillano y La Segura junto a Martha y Julián. Solo el tiempo dirá si los ciudadanos digitales tenían razón o solo escribían con el deseo.

