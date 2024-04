Iván Marín contó que rechazó ‘MasterChef Celebrity’: les dijo ‘no’ en cinco ocasiones

Iván Marín es un comediante y actor de amplia trayectoria que se ha dado a conocer, entre otras razones, por su participación en diferentes producciones y películas. Sin embargo, hay un formato de televisión al que siempre ha rechazado: MasterChef Celebrity Colombia.

¿Por qué Iván Marín rechazó estar en ‘MasterChef Celebrity’?

En una charla con Los Impresentables, programa de la emisora Los 40 Colombia, el cómico aseguró que, últimamente, recibe muchas ofertas de concursos de telerrealidad, pero se ha dedicado a rechazar cada una de estas.

“Yo hace años me alejé de la televisión, pues opté por enfocarme solo en proyectos que me gusten. Gracias a Dios ya no tengo la necesidad económica de aceptar lo que sea. Ahora tiene que gustarme y en televisión casi todo lo que me ofrecen son realities, ¡y yo no puedo con eso! No tengo nada en contra de este tipo de formatos, pero no me veo ahí”, comentó.

De igual manera, Iván Marín admitió que en cinco ocasiones diferentes lo llamaron de MasterChef Celebrity Colombia, pero como les dijo siempre que ‘no’ ya no lo tienen en cuenta. Por supuesto, explicó la razón de su rechazo: “Yo no me veo en eso ¡Yo detesto cocinar! No le hago unos huevos a mis hijos como para ir a ‘mantequearle’ a un señor que no le gusta nada (...) También me llamaron de ‘La isla de los famosos’, pero eso no me llama la atención”.

El otro comediante que también le dijo ‘no’ a ‘MasterChef Celebrity’

En una entrevista con Infobae Colombia, el comediante y trovador conocido como ‘Lokillo’ admitió que le propusieron estar en el popular concurso de RCN Televisión que, en su más reciente entrega, le entregó 200 millones de pesos a Carolina Acevedo.

“Ya me invitaron y dije que no, no me interesan mucho los reality shows, creo que ese tiempo lo aprovecho construyendo otras cosas”, aseveró.

Sin embargo, ‘Lokillo’ afirmó que disfruta este tipo de formatos, sobre todo cuando son sus colegas del humor quienes destacan: “Justo hoy hablaba con ‘Polilla’ (Nelson Polanía) que todo lo que le pase a los comediantes, realmente le está pasando a la comedia, por encima de los nombres. Si hoy ‘Lokillo’ está nominado a un premio es la comedia la que gana y, de igual manera, si un comediante se gana un reality es la comedia la que gana. Y en el caso de ‘MasterChef’ siempre han tenido un colega que llega a poner la cuota de alegría”.