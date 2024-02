Greeicy Rendón “dejó ir al ganador” de ‘La Voz Kids’

Todas las noches por el canal Caracol, los televidentes disfrutan de la actual temporada de La Voz Kids, en la que cientos de niños se presentaron para cumplir sus sueños, y en algún momento, convertirse en grandes artistas como los entrenadores Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek.

Luego de varias semanas de audiciones, quedaron definidos los equipos y se le dio paso a las ‘Batallas’, donde los tres entrenadores ponen a varios de sus pupilos a competir a la vez. Lo difícil es que tienen que escoger solo uno para que siga avanzando en la competencia.

¿Qué pasó con Greeicy Rendón en ‘La Voz Kids’?

En el capítulo de anoche, la caleña fue elogiada por presentar una de las mejores batallas. Jerónimo, Matías y Dylan cautivaron no solo a los entrenadores, sino también al público y los televidentes con su presentación.

No obstante, la intérprete de Los consejos también fue criticada en redes sociales por poner a los tres en una misma batalla, ya que, desde el comienzo del programa, los niños fueron considerados como unos de los mejores, entonces ponerlos en la misma batalla significaba que solo uno podía continuar a la siguiente etapa.

“Qué batalla, se me erizó la piel con el equipo de Greeicy”, fue uno de los comentarios que dejaron en redes los internautas. No obstante, no faltaron las críticas a la artista por la decisión que tomó. “Eliminó al ganador de La Voz Kids’, “cómo vas a sacar a semejantes voces en la primera ronda”.

El pequeño Matías fue el escogido de Greeicy para continuar en el concurso, y pese a que muchos la felicitaron, pues consideran al niño demasiado talentoso, les quedó la impotencia de no volver a ver a Jerónimo y Dylan en el diamante.

¿Cómo les va a Greeicy y Mike Bahía trabajando juntos?

Greeicy y Mike no solo se han destacado por ser una de las parejas más queridas de la farándula, también porque han trabajado juntos en proyectos musicales.

Actualmente, el intérprete de La vida es el asesor de su pareja en La Voz Kids. Sobre cómo les ha ido, revelan: “ha sido increíble. Llevamos muchos años juntos y la vida nos va presentando diferentes oportunidades para compartir, en este caso, La Voz Kids, que siento que los dos conectamos un montón de manera individual con los niños por el simple hecho de ahora ser padres. Ha sido muy bonito”, contó Greeicy en una entrevista con Pulzo, luego agregó: “Siento que saber dividir y entender en qué momento estamos parados y no mezclar todo, porque si no todo se vuelve una melcocha y todo se unta. (…) Para mí no tiene sentido mezclar las cosas y eso nos ha permitido fluir siempre”.