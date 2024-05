Dickson del ‘Desafío 2024’ es tildada de hipócrita por polémico reclamo: “falsa”

Esta temporada del Desafío 2024 ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Los participantes de Alpha, Beta y Omega han protagonizado fuertes discusiones por el desempeño que tienen algunos en los boxes y también por la convivencia.

Te puede interesar: Eliminada del ‘Desafío 2024′: Anamar, de Omega, se despidió y en redes celebraron

Desafío XX Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué dijo Dickson del ‘Desafío 2024′?

Hace unas semanas, la integrante del equipo Alpha generó polémica por haber traicionado, según los televidentes, a sus compañeros escogiendo un beneficio personal y no uno grupal durante un juego que les llevó la presentadora María Fernanda Aristizábal, como parte de los incentivos que tienen adicionales al premio mayor.

Ahora, la concursante vuelve a convertirse en tendencia luego de que el equipo morado ganara el ‘Desafío de sentencia, premio y castigo’ en el box azul. Al llegar nuevamente a la casa, los esperaba la presentadora, quien les tenía comida y, además de eso, una compra por hacer. Al hacer la rifa, Santiago ganó el premio y gracias a eso tuvo la oportunidad de escoger algunas cosas que necesita para su apartamento.

Vea también: ¿Qué pasó con Dickson del ‘Desafío XX’? Televidentes exigen su salida

El premio del participante no fue del agrado de las mujeres del equipo, especialmente de Dickson, quien le reclamó que, por culpa de él, habían perdido una prueba anterior en el box de aire, lo que generó que Mapi recibiera un chaleco de sentencia.

Reclamo de Dickson a Santiago genera polémica

Mientras estaban en la casa, Dickson aprovechó para expresarle su inconformidad a Santiago, diciéndole que él no se merecía ese premio porque por él no habían podido hacer el ciclo perfecto.

“No sé ni cómo decírtelo, ¿fue rifa? Sí, solo que ella, figamos que todas no nos gustó el hecho de que hubiese ganado sabiendo que por ese error tuyo Mapi se llevó el chaleco. Digamos que si a ti te hubiese nacido tu hubieses dicho ‘yo pienso que se lo debemos dar a Francisco’. Yo creo que ellas hubiesen quedado más tranquilas que se lo hubiese ganado Francisco. Como el error lo cometiste tú y no pudimos hacer ciclo perfecto sería bueno que lo hubiese ganado Francisco, que lo merecía más que tú”, le dijo.

Luego, continuó su reclamo preguntándole si se había dado cuenta que sus compañeras estaban disgustadas: “todas están molestas. Sé que ninguno lo iba a decir, pero no sé si tienes alguna forma de reivindicarte, si vas a hablar con alguna de ellas”.

Tras escucharla por varios minutos, Santiago le contestó: “no tengo nada que decir. Quizá si van a seguir así molestas, lo respetaré y ya, la suerte me buscó y gracias a Dios la tuve y un error lo tiene cualquiera, perdimos una sola prueba, las otras tres la ganamos, no me pueden estar crucificando por una prueba, en un proyecto no todo sale perfecto, eso es buscar culpables donde no los hay, esas son cosas del juego y son infortunias y pasan, qué culpa tiene uno ahí”, aseguró.

Después de la conversación, Dickson fue a contarle a sus compañeras lo que habían hablado, pero sus palabras fueron fuertemente criticadas en redes: él no está entendiendo que uno tiene que ir a dejar el pellejo allá para ganar 20 millones para poder el arriendo, eso no es ninguna plata de monopolio, es plata para vivir acá”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Los internautas no dudaron en comentar y dejarle fuertes mensajes, tildándola de hipócrita y recordándole que ella también escogió un beneficio personal a cambio de uno grupal cuando tuvo la oportunidad: “Dickson es muy mala persona, ella teniendo encaletado un gimnasio y ¿le reprocha a Santi eso?”, “Dickson es la típica amiga falsa que no quisiéramos tener en la vida”, “Dickson es hipócrita, ella se cogió un premio que podía compartir y aquí quiere dar lección de honestidad”, “Dickson se va ganando cada vez más el odio de la gente. Que increíble el egoísmo de esta mujer y la poca moral que tiene”, “menos mal que Santiago no se dejó influenciar por esas arpías y se mantuvo firme; él no le debe nada al equipo”.

Pero que falsa es Dickson, demasiado hipócrita. Porque no dices que usaste la plata del EQUIPO para tu gimnasio #DesafioXX pic.twitter.com/yark0xK5Q7 — Aleccer José 📸 (@aleccergm) May 16, 2024