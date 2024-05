¿Cuánto se ganó Beba en el ‘Desafío XX’? “creen que me pagaron para darle rating”

Esta temporada del Desafío XX ha sido muy comentada en redes sociales. Algunos de los participantes han generado polémica no solo por su rendimiento en las diferentes pruebas, sino también por las discusiones que han protagonizado.

Te puede interesar: ‘Desafío XX’: ella es la novia de Karoline, del equipo Gamma: “es un bizcocho”

Beba Fotografía por: Instagram @bebadlacruz

Desde el primer capítulo, Beba, cuyo nombre de pila es Valerie de la Cruz Millán, se convirtió en una de las participantes más controversiales. En el primer capítulo se desmayó en medio de una prueba. En redes sociales la acusaron de “floja”, pues su rendimiento dentro de los boxes no era el mejor.

¿Beba salió con dinero del ‘Desafío 2024′?

Como en todas las ediciones del concurso de Caracol Televisión, además del premio mayor, los participantes pueden recibir millonarias sumas de dinero, entre otros premios, a lo largo del concurso, dependiendo el rendimiento grupal e individual y, en algunos casos, cuando salen eliminados pueden irse con parte del dinero recibido por ganar algunas pruebas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El pasado viernes Beba fue expulsada por la producción luego de incumplir varias reglas. A raíz de eso, los televidentes e internautas se han estado preguntando si la exparticipante salió con dinero, teniendo en cuenta que Alpha, su equipo, tenía más de 80 millones en premios acumulados.

Luego de ser expulsada, la barranquillera fue invitada al programa Día a Día de Caracol Televisión para hablar sobre su participación. Allí, despejó varias dudas de los televidentes, entre ellas, si salió con dinero.

“Salí en cero, en blanco. Me da mucha risa porque hay mucha gente que piensa a mí me pagaron para ir a hacer un papel. A mí me pagaron para darle ‘rating’ al programa y que me estoy haciendo aquí el fajo de billetes. Que fue un show mediático. Nada, en realidad salí en blanco. Las personas que expulsan no se llevan nada de lo que tenía en el programa así que no”, aseguró.

El regaño de Andrea Serna a Beba del ‘Desafío XX’

Cuando la presentadora Andrea Serna quiso explicarle a Beba y a todos los participantes que la barranquillera había incumplido varias reglas, ella la interrumpió varias veces. “Yo ni siquiera quiero estar acá”, dijo, causando la molestia de la conductora del programa.

La gota que rebosó la copa fue cuando Beba aseguró que tenía tendinitis y, posiblemente covid y que, supuestamente, el equipo médico del concurso no había hecho nada por ayudarla.

Vea también: Beba, expulsada del ‘Desafío XX’, dio nuevas declaraciones y generó polémica

Ante esas palabras, Andrea Serna la frenó en seco y le dijo: “El equipo médico del ‘Desafío’ lleva 20 años sumando experiencia haciendo este formato y no lo ha hecho solo con estos 4 equipos. Súmenle en estos 20 años cuántos desafiantes y participantes, tremendos superhumanos han pasado por aquí y han sido tratados por las manos del equipo médico. Entonces, cuando el equipo médico dice que el participante está apto para competir, está apto para competir. Ellos no van a cometer la irresponsabilidad de decirle continúa y evidentemente no puede continuar (…) solo para que lo tengan en cuenta, allí presente”.